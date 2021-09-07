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【行山意外】一家三口攜愛犬行山離奇死亡　警方循4大方向調查：20年無同類個案

親子 12:34 2021/09/07

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美國一對夫婦攜幼女及愛犬行山，離奇伏屍郊外。

美國近日發生一宗罕見行山意外，一對資深行山夫婦帶1歲女兒及寵物犬登山後失蹤，兩人日後被發現伏屍荒郊遠足徑，死因成謎。死者身上沒有明顯外傷，現場亦沒有發現遺書，警方排除他殺及自殺，正循4大方向調查案件。

一家三口離奇死亡

綜合外媒報導，45歲軟件工程師John Gerrish，8月中與31歲妻子Ellen Chung、1歲大女兒Muji及愛犬，前往加州國家公園的登山步道健行。夫婦原定即日來回，友人及親屬卻接連兩日無法聯絡他們，決定報警尋人。

警方在國家公園森林閘口發現John的私家車，並在距離車子3.2公里外發現三人及寵物犬的遺體。現場沒有打鬥痕跡，屍體均無外傷，警方形容案件罕見，「20年來無同類個案」。

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疑飲有毒河水致死

據悉，夫婦是資深山友，熱愛登山及旅遊，經常在社交媒體上發佈外遊照片。他們在登山前準備充足，警方在他們的背包內找到水袋，內裏仍有足夠的水。警方現時向4大方向調查，包括事發當日攝氏39至42度的高溫，會否令一家人中暑；又指當日事發一帶曾發生閃電，將此自然現象納入為其中一個原因。

警方亦懷疑一家人可能吸入附近廢棄的老礦井所洩漏的有毒氣體，經調查後排除此可能性。此外在死亡地點附近的河道內，曾被發現有毒藻類，警方懷疑一家人曾在河道遊玩及飲用河水致中毒，正抽取樣本化驗，暫未有結果。當局事後封閉部份河道，並促請市民不要飲用河水或在河道中游泳。

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責任編輯：王明芳

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