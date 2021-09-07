【明星創業】節目主持可宜創業遭潑冷水不氣餒堅持夢想　斥6位數開網店賣天然護膚品小試牛刀

▲ 可宜認為，雖然創業遇上疫情，但正所謂「有危就有機」，既然與拍檔投資了6位數字，而且看準疫情下美容市場會引發新商機，盼兩年回本。

愛美之心，人皆有之。ViuTV中英混血兒主持可宜，在疫市下斥6位數字於網上經營護膚品生意，主打本地生產的純天然護膚產品，她不但會親身做「白老鼠」，更提供「量膚訂製」服務，依照每個人肌膚需求，製作出最適合自己的護膚品。

▲ ViuTV中英混血兒主持可宜，在疫市下毅然踏足商界，於網上經營護膚品生意，主打自家本地生產的純天然護膚產品，以港人的肌膚為先。(陳靜儀攝)

公開成分全部香港生產

大家可有留意ViuTV一位混血兒面孔名為可宜的節目主持？現年37歲的她，於2008年經香港有線電視主播大募集而入行，她除了口才了得外，今年初更榮升老闆娘，在疫市下與好友創立護膚品牌「Purespot」，以網店形式營運，打正旗號以純天然、安全低敏、無毒的「Clean Beauty」（潔淨美容）和「Made in Hong Kong」（香港製造）為賣點。但最有趣的是她竟然將產品的成分完全向外公開，箇中的原因，是她對產品有信心，雖然護膚品原材料來自韓國、日本和歐美國家，但研發和生產均堅持在香港進行，無他，可宜只因為相信香港人會撑香港品牌。

「現在，大家更著重健康和環保，開始會留意並了解一件產品成分說明，但是很多人都覺得外國貨檔次較高、較為吃香，但在我而言，香港製造也沒有不好的地方。」可宜說。

原來Clean beauty的概念近年成為全球的美容大趨勢，在這題目下大家都留意護膚及化粧品的成分安全，避免皮膚吸收不必要的化學物質，以及減少皮膚敏感的機會。可宜眼見刻下香港能買到的選擇不多，因此創立自家護膚品牌，希望香港人可以擁有更好的肌膚。

▲ 在每一件產品推出前，她都身先士卒化身「白老鼠」，再用半年至一年時間配方調配與改良，決意要調配出最合適香港人的護膚產品。(IG圖片)

無懼疫情夥拍檔投資6位數字

不過，創業遇上疫情，但正所謂「有危就有機」，既然與拍檔投資了6位數字，而且看準疫情下美容市場會引發新商機，於是今年着手設立網店，展望兩年內能夠回本，皆因目前商品的回購率極高。「疫情之下，女士也要繼續護膚，現在因為疫情，大家時刻都戴着口罩，肌膚一直悶熱，皮膚的狀況也隨著形成擾人的口罩肌。」如是者，使用合適護膚品確是刻不容緩的事。

首次創業的可宜，與不少初嘗創業的人一樣凡事親力親為，她更由監工、試用、包裝設計和攤位助陣等都全不假手於人。然而，在創業過程中，她不下一次與朋友分享創業大計時遭受身邊好友大潑冷水，雖然灰心沮喪難免，但她依然不忘初衷堅持不懈地去實現夢想。「朋友跟我說市場上有各式各樣的護膚品，別人為甚麼要選擇你呢？差不多的價錢，大可以買一綫歐美品牌，為甚麼要購買小眾品牌呢！這可能是善意的提醒，不過，我一定要試過才會死心，趁自己現在還有精力和時間，就即管嘗試一下。」可宜堅決地說。

誠然，品牌創立未夠一年，仍有很大的進步空間，她不諱言自己市場營銷能力不足，所以目前客源只靠口碑傳播，若要突圍而出實在不容易。因此，最近她們開始不定期舉辦快閃店（pop up store）及參與市集擺檔，希望慢慢累積品牌知名度。

▲ 首次創業的她，凡事親力親為，最近她不定期舉辦市集擺檔，一步步累積品牌知名度，讓顧客親身試用及購買。(IG圖片)

壓力大但感恩疫下有得忙

除了宣傳和參與市集擺檔外，更加不為人知的親力親為是她甚至充當「白老鼠」。「自己在幕前工作需要化粧，加上長期佩戴口罩，因此不時被皮膚敏感問題困擾，但正好提醒了我曾因使用外國美容產品而造成過敏泛紅，所以，在每一件產品推出前，我都堅持身先士卒化身『白老鼠』，用上半年至一年時間配方調配與改良，決意要調配出最合適香港人的護膚產品。」

品牌護膚系列包括潔面、爽膚水、眼霜、精華和防曬等，由於以大量天然成分製造、沒有添加防腐劑，所以護膚品都是下單即製，並以小量生產以確保品質。當中最暢銷和引以為傲的是修復性產品，聲稱濕疹患者、小孩及孕婦都可以使用。與此同時，可宜更着緊的是顧客的用後感，因為她會循着意見就着單一個案進行研究，務求提供「量膚訂製」服務，配置出專屬個人的美肌方程式，以符合每位顧客的不同需求，由此可見，締造美肌背後的辛苦皆不為人知。

▲ 愛情事業兩得意的她，與甲一籃球運動員鄭錦興結束9年愛情長跑，上月順利舉行婚禮，完成人生大事。(IG圖片)

另外，愛情事業兩得意的她，與甲一籃球運動員鄭錦興結束9年愛情長跑，原定婚禮於去年平安夜舉行，礙於疫情需要延期，直至上月順利舉行婚禮，完成人生大事。當時籌備婚禮、主持工作、經營自家品牌三重夾擊，忙得不可開交，使她承受龐大的精神壓力，但她表示疫情下忙碌也是一件值得感恩的事情。

記者：曾嘉善