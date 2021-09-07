【無處容身】露宿者增加棲身隧道被趕　社企贈月餅：他們只能搬到街上另一角落

▲ 銀杏館送月餅關心露宿者，有隧道的露宿者近日「被逼遷」。

「家家有本難念的經」，露宿街頭或許是個無可奈何的選擇。本港社企「銀杏館」定期免費派飯給有需要人士，例如基層長者及露宿者。中秋節臨近，他們亦贈送月餅給街上的弱勢群體，得知有棲身隧道的露宿者「被逼遷」。社企職員慨嘆，疫情下露宿者增加，月餅未能助他們改變現狀，但至少給予關心。

銀杏館在其facebook專頁發文表示，近日安排社工及義工走訪本港多區，包括公園及隧道，贈送月餅給露宿者。他們發現，疫情下露宿者增加，即使最近緩和了，但弱勢社群人數仍有增無減，露宿者亦然。

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周日（5日）他們走至尖沙咀文化中心時，遇到多名經常到銀杏館領取免費飯的人士。這些飯友均向他們表示，過去一年在附近露宿的人數增加了。銀杏館指出，近年女性露宿者也大幅增加，其中一位是「阿娥」（化名）。

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未能改變現狀 但至少給予關心

送月餅當日，他們走到尖沙咀一條隧道，遇到阿娥，阿娥甫見到他們，即訴說苦況：「我屋企快要迫遷了！」銀杏館職員稱：

她口中的『屋企』其實指是行人隧道的一角，因政府已在隧道內貼出多張通告：『收到多個（宗）投訴……有很多雜物阻礙行人通過，影響公眾衛生……將於通告貼出後14日清理……』

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由於被投訴，阿娥與其他隧道內的露宿者也須在限期前搬走，其家當無處容身，要自己想法子解決。有許多事也愛莫能助，不過仍可用行動表達關注。銀杏館職員慨嘆：

明天，她還是過著風餐露宿的日子，『屋企』只是搬到街上的另一角落。一個月餅，未能頃刻改變現狀，但至少也給了『阿娥』一點關心與建立連繫。

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責任編輯：羅嘉欣