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【TOPick診症室】痔瘡疼痛出血影響生活　醫生分析不同手術治療方法

社會 09:30 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

要改善痔瘡問題除了可以靠改善飲食及如廁的壞習慣外，如果情況仍沒改善或需接受手術。外科專科醫生李奉儀表示，要治療痔有不同的方法，包括橡根結紥法、痔瘡槍等，醫生會視乎病人的病情、徵狀等為病人選擇合選治療。

李奉儀在接受TOPick訪問時指，治療痔瘡的手術分數種，醫生會根據病人病情為其選擇合選的治療。若病人選擇最傳統的切割術，他們在手術後兩星期是最辛苦，至第3至4星期後，傷口會逐漸成形，病人可以適應痛楚，而且摸索到排便的方法。

至於創傷比較少的包括「橡根結紥法」，李奉儀指出，該方法的安全性比較高，不需要接受麻醉，亦可需要於手術室進行。醫生會為病人肛門內的部分黏膜組織作結紥，以致它們缺血、壞死，然後剝落。

此外，「痔瘡槍」亦是一個治療方法，痔瘡槍的好處是表面沒有明顯傷口，其原理是將肛管以上一個正常的黏膜切走。不過，李表示，該方法仍會有復發機會，而且利用痔瘡槍進行切割始終會有嚴重併發症的風險。

她又提到，現時醫學界有很多微創的方法可作治療，包括有部分國家考慮使用激光、射頻等，而本港有一款內探超聲波，主要是尋找軟墊的血液供應位置，然後利用針線將血管結紥，改善出血問題。詳細內容留意HKET App健康台的《TOPick診症室》

同場加映：【TOPick診症室】男士如廁兩大習慣痔瘡惡化　醫生拆解痔瘡併發症可流血劇痛

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記者：郭詩詩

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