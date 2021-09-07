【5000元消費券】陳茂波指補辦手續服務中心運作暢順　再次就安排不妥貼致歉

▲ 陳茂波指消費券補辦手續服務中心運作暢順。（資料圖片）

早前部分透過書面及次輪電子登記市民，未能成功收取第一期電子消費券，多名長者到消費券辦事處排隊查詢。政府其後增設3個補辦手續服務中心，分別位於中環郵政總署、大埔運頭塘鄰里社區中心和屯門良景社區中心。財政司司長陳茂波今日（7日）表示，共4間中心目前運作暢順，目前尚有數千名市名未補齊資料，相信中心可以完全應付，提醒市民9月15日前要補辦手續。

陳茂波再次表示，就長者須舟車勞頓、長途跋涉到旺角辦手續，感到抱歉，亦承認當局在安排上不夠妥貼，因此已即時作出調整，包括增加人手及櫃位處理，又指過去數天中心運作暢順，市民亦不太需要排隊。

陳茂波又說，消費券推出後，飲食、零售業界反映見到明顯有帶旺市道，希望第一批市民於10月1日收到第二期消費券後，可以繼續消費，協助本港經濟復甦 。至於政府下年度會否繼續推出消費券，陳茂波表示，要視乎每年情況處理，今年首次推出消費券，政府會努力做好。

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記者：黃悅晴