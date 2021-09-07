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【擺酒攝位】親戚缺席婚宴前一晚邀好友補位　港男怒批準新娘︰當朋友係攝石？

親子 13:38 2021/09/07

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親戚臨時缺席婚宴，有準新娘前一晚才邀請好友出席補位。

結婚是喜慶事，不過擺酒宴客大有學問，一不小心就得失親友。有男網民於網上討論區分享，其女朋友的好友擺酒前夕才邀請她出席，只因有親戚臨時缺席婚宴，令他有感準新娘不尊重朋友，當朋友是攝石人補位而已。

該名男網民上周六（4日）在「連登討論區」發帖，表示女友的好姊妹早前結婚，當時準新娘原本指擺酒圍數不多，只邀請女友及其他朋友去觀禮，可是對方結婚前一晚卻問女友：

聽晚擺酒，我哋有3個親戚嚟唔到，所以有3個位，你哋有冇時間嚟？

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去觀禮姊妹團索人情

樓主從女友口中得悉事件，怒斥對方「當班friend係攝石？」，批評她不懂人情世故，又認為只要她說句「人情唔使喇」之類的說話，朋友會較受落，有感新娘「擺明就係驚蝕3個位啦」。他補充︰

新娘叫班女仔fiend喺佢婚禮幫咗好多嘢，美其名話想「邀請」佢哋參與佢嘅婚禮，實質做嘅嘢同做姊妹嘅差唔多，但臨結婚前幾星期先知無請佢哋去飲。

而女友當日去觀禮，新娘的姊妹團逢人就問「人情呢？人情呢？」女友最終以與家人吃飯為由，未有出席婚宴，之後雙方已很少見面，再因其他事情慢慢沒聯絡。

網民︰新娘當朋友後備

不少網民指責新娘虛偽，口說好朋友，卻只當朋友是工具人，留言「人哋只係當你係後備」、「姊妹，但冇得做姊妹」。另一方面，也有人覺得新娘夠坦白，表示「佢個人好老實，值得你同佢做朋友」、「其實人哋圍內自己friend傾偈冇避忌啫」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯：王明芳

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