【職安真漢子】2地盤工人坐巴士被嫌臭　港女狂噴消毒噴霧迫調位︰好臭呀

▲ 2名地盤工人坐巴士，港女乘客嫌臭，大聲喝叫他們上上層。

大熱天時，莫講話在戶外工作，在外停留一陣子，已經滿身大汗。有2名職安真漢子放工後乘坐巴士，有臭汗味，同車乘客目睹隔離有2位港女嫌臭，動作多多，狂噴消毒噴霧，又撥手，最後更喝斥2名地盤工人，迫他們調至上層。

於3日（上周五），同場目擊者將此事在網上討論區「親子王國」分享，以「坐巴士上左（咗）兩個好臭既（嘅）男人，你會」為題發帖。發帖女網民有一次坐巴士，途中有兩名男士上車，並坐在她前面，出現一些尷尬事，他們身上發出臭汗味。

真係幾臭，明顯係地盤工人放工，不過啲冷氣都大，我短途，我都冇調位。

兩位港女嫌臭歧視工人

當時巴士下層隔離行有兩個女人，反而好大動作，更即刻拿出一支消毒噴霧噴了幾下，港女胡亂噴灑更令樓主吸入被嗆。

過一陣，其中一個女人都幾大聲：上去啦，好臭呀……特登用手撥下撥下一路話臭，似做俾人哋睇咁，唔知點解，覺得呢兩個女人真冇品。

職安真漢子默默調位

該港女聲浪很大，樓主及兩位地盤工人都聽到，2位職安真漢子沒有出聲反駁，只是聽後起身走上上層。

樓主明白臭味難頂，指出如果她是坐長途車都會調位，不過個心會不好意思，以及會靜雞雞調位，不想讓地盤工人難堪，直言做地盤真心辛苦，試過入地盤，只是站在那裡曬一陣已經想暈。她有感那2名巴士港女做法不妥，亦無權無禮地歧視他人。

覺得佢哋好唔尊重人嘅感覺，我都scan咗佢哋一陣，睇唔出佢哋有乜咁巴閉。

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網民斥責港女沒家教

有關帖文引起一眾港媽網民討論，大部分指該2名港女沒有家教，斥責「直頭無品，人哋出汗有味好正常，大家都係俾咗車費，冇理由叫人走開」、「自己走開囉，可能佢有臭狐，前面個男人都頂唔順呢」等，有網民表示如在場會出聲鬧兩個女人，「知唔知人哋做地盤好辛苦，點臭都唔夠你兩個把口臭」。

另一方面，有網民提出多數做地盤或戶外工作的人，放工會換衫的。「做辛苦工大汗嘅人，真係要帶多件衫換好啲」、「放工時，係咪可以用濕毛巾抹下個身，換過件衫先？」，有港妻明白在乘車密閉空間宜保持個人衛生，會要求丈夫，「我同c6（死佬）講明，你收工要抺身換衫，唔係搭車會臭死人，佢又係大汗人嚟」。

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責任編輯：王明芳