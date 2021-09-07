【盜竊判囚】新世界前執董被偷逾1460萬財物典當　3菲傭囚16至59個月

▲ 案件今（7日）於高等法院審判。（資料圖片）

新世界發展有限公司（00017）前執董梁仲豪的寓所，遭菲傭盜去大批珠寶財物，總值逾1,460萬元，菲傭與兩名在港親友早前承認盜竊及處理被盜財物等16項控罪，今（7日）於高等法院分別被判囚4年11個月及1年4個月。

涉案首被告Nones Carmelita Galay（47歲），為案中事主梁仲豪及妻子Helen Frances Liang的家傭，而次被告Nones Maricris Galay（32歲）及第3被告Alagna Cristina Noble（51歲），則分別為首被告的姪女及表姊妹。

法官今判刑時指，涉案被盜財物總值1,460萬元，事主需支付逾200萬元贖回已被典當的財物。

對於首被告早前求情指，她將犯案所得金錢都用作支付母親的醫療費用及還債，法官指菲律賓醫療系統較香港差，因此醫療服務往往對如首被告一般的人造成龐大負擔，法官接納首被告有真誠悔意，並想返回菲律賓重建家庭生活。

至於另兩名被告，法官認為兩人主動向事主提供協助，在尚未成為調查目標前，已主動協助事主贖回失物，減低事主的實際損失，但法官認為此舉不能視之為賠償，只是案中亦沒有證據指兩人因本案有任何回本。

對於事主曾於供詞中提及，首被告涉將犯案所得金錢用作買車和房子，法官則指在社交媒體上看到的東西，難以用作刑事檢控的證據，因此不予考慮，但強調本案涉及違反誠信，尤其是家傭與僱主之間的關係，往往涉及很大的信任，因此首被告的違反誠信行為，將會是判刑的基礎。

法官指出，本案持續一段長時間，沒有證據指首被告曾協助事主贖回財物，被告更無恥地利用另兩名被告，因此決定就6項控罪判以首被告入獄4年11個月。

至於另兩名被告，法官則認為兩人必然知道代為典當的財物是偷竊所得，但沒有證據指兩人知悉財物的價值，兩人事後協助事主贖回財物，屬值得嘉許，因此決定判兩人分別入獄1年4個月。

案情指，首被告於2018年6月17日至2019年9月4日，分別於事主的寓所內，盜去至少195件屬於僱主夫婦的財物，並將部分財物交給另兩名被告代為典當。

同場加映：【TOPick診症室】男士如廁兩大習慣痔瘡惡化 醫生拆解痔瘡併發症可流血劇痛

記者：楊詠渝