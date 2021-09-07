【C朗湊仔】返英租$5000萬豪宅度假式隔離　C朗軍訓育兒法禁吃零食飲汽水

▲ C朗一家六口正在曼徹斯特豪宅隔離中，生活非常寫意。

36歲葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）重返英超球會曼聯，C朗於4日與家人乘私人飛機抵達曼徹斯特機場，獲前隊友兼現任曼聯技術總監費查親自接送。C朗一家入住由曼聯租用位於市郊，市值數百萬鎊（約5千萬港元）的豪宅隔離5天，附近更有大草原讓C朗一家大細放羊。

據英國《太陽報》報道，C朗的隔離豪宅內有7間套房、高科技健身室、泳池和按摩浴缸等，還有一支6人保安隊駐守巡邏。C朗將於下周中歸隊復操，備戰下周六晚主場對紐卡素賽事，是C朗重披紅魔7號球衣後的首戰。

▲ C朗與4子女玩到攬頭攬頸。（IG圖片）

C朗與女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）昨（6日）齊齊分享隔離生活照片，可見一家六口在豪宅附近與陽光玩遊戲，C朗與4名子女在草地玩到攬頭攬頸，附近還有羊群出沒，洛迪古絲帶小朋友一起放羊，之後又返回私人戲院睇Netflix電影。

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豪嘆這種隔離生活，只有5天都嫌少！看著小朋友放電，C朗與女友洛迪古絲就曬太陽歎咖啡，C朗更留言大讚天氣晴朗。

「Who says there's no sun in Manchester?!?! 」（誰說曼徹斯特沒有陽光？）

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小C朗加盟曼聯青年軍

C朗放任4名子女玩耍，但飲食上就非常嚴格，必須讓子女培養健康體魄，尤其據報剛加盟曼聯青年軍的11歲大仔小C朗（Cristiano Jr.）。C朗曾於頒獎典禮上直言小C朗有天份、速度快，但他經常對強調，必須付出很多努力和辛勤才能實現目標。

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為免影響良好健康及身型，C朗不准兒子吃零食及飲汽水，當見到他飲可樂或橙汁汽水，食薯片和炸薯條之類，就會感到憤怒，因為運動員必須保持強健體魄。

他為此跟兒子開火，小C朗也知道這樣令爸爸不高興。當3個年幼弟妹吃朱古力時，小C朗也總會望向爸爸，深知爸爸不喜歡他們吃零食。

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訓練兒子跑步後浸凍水

C朗有時候會叫兒子在完成跑步練習後浸凍水，但小C朗會埋怨水太冷，C朗明白畢竟兒子仍年少，抱怨也是正常。雖然他希望兒子將來成為一名足球員，但若果兒子最終想做其他工作，他也不會強迫，「無論踢波還是當醫生，他必須於所在領域做到最好。」

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責任編輯︰王明芳