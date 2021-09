【C朗湊仔】返英租$5000萬豪宅度假式隔離　C朗軍訓育兒法禁吃零食飲汽水

36歲葡萄牙球星C朗拿度(Cristiano Ronaldo)重返英超球會曼聯,C朗於4日與家人乘私人飛機抵達曼徹斯特機場,獲前隊友兼現任曼聯技術總監費查親自接送。C朗一家入住由曼聯租用位於市郊,市值數百萬鎊(約5千萬港元)的豪宅隔離5天,附近更有大草原讓C朗一家大細放羊。

據英國《太陽報》報道,C朗的隔離豪宅內有7間套房、高科技健身室、泳池和按摩浴缸等,還有一支6人保安隊駐守巡邏。C朗將於下周中歸隊復操,備戰下周六晚主場對紐卡素賽事,是C朗重披紅魔7號球衣後的首戰。

▲ C朗與4子女玩到攬頭攬頸。(IG圖片)

C朗與女友洛迪古絲(Georgina Rodriguez)昨(6日)齊齊分享隔離生活照片,可見一家六口在豪宅附近與陽光玩遊戲,C朗與4名子女在草地玩到攬頭攬頸,附近還有羊群出沒,洛迪古絲帶小朋友一起放羊,之後又返回私人戲院睇Netflix電影。

豪嘆這種隔離生活,只有5天都嫌少!看著小朋友放電,C朗與女友洛迪古絲就曬太陽歎咖啡,C朗更留言大讚天氣晴朗。

「Who says there's no sun in Manchester?!?! 」(誰說曼徹斯特沒有陽光?)