【聲夢傳奇】炎明熹因太空人而參加《聲夢》?　Gigi感激姑丈護航學識面對挫折

▲ 炎明熹感激姑丈的支持及照顧。

16歲的炎明熹（Gigi）憑參加TVB《聲夢傳奇》成三料冠軍而入行，短短半年間𣊬間成為樂壇新星。炎明燾日前接受TVB的官方網站訪問，期間分享當初報名參加《聲夢傳奇》的原因，原來她是被招募廣告中的太空人吸引，似乎這位「火星女神」想法真的有別他人。

另外炎明燾「點名」感激姑丈於參賽期間一直以來的幫忙，她說：「他為我犧牲很多。」

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Gigi自覺變成熟

無綫官方平台See See TVB日前發佈了一段炎明熹的訪問片段，當中安排Gigi跟3個月前的自己「對話」，3個月前Gigi於片中問道：「hello，gigi你好嗎?還有在發呆嗎?希望你遇到不開心的事，也可以笑多一點，笑多一點世界也美好一點。」

於訪談中，當問及由一月到現在有何改變時，鬼馬的Gigi即說：「髮型不同了。」之後她補充：「正經一點來說，應該是變成熟了。我現在是一個成熟的人。為何覺得自己成熟?其實沒甚麼原因，只是因為覺得。」

Gigi坦言在比賽過程經歷失敗挫折，從中學習而成長：「可能比賽中某些事情未如理想，但你要學懂去接受。因為每次的玩法和各樣都不同，所以即使你失敗或成功以後，其實會感覺又年長了，心智成熟了少少，所以覺得現在的我百毒不侵。」

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回望8、9個月前何解會選擇參加《聲夢傳奇》，原來gigi是被招募廣告吸引，她說：「其實是因為在電視上見到個太空人，(本身以為是太空人訓練計劃？)不是，我並無覺得這是一個唱歌比賽，咦，太空人？但這是唱歌比賽？OK，我就參加了。」

沒有後悔參賽

Gigi謂並沒原因驅使她不參加這個比賽，這是一個那麼好的機會，加上不用付錢，至於可有後悔參加比賽？她說：「又沒有，因為我感覺很新奇，而且每次做的事也不一樣，所以沒有後悔。」

她續說：「第一次拍攝節目，之前從未試過，加上髮型未試過90度轉變，是99度轉變才對。」

▲ 炎明熹被這太空人吸引而報名參賽。（網上圖片）

至於可有想過打入5強？Gigi直言比賽開首已充滿自信，她說：「不可以沒有自信，我發現好多人一直在進步中，但某時候去到樽頸位，好似行前又行不到，行後又行不到。然後好似被『卡』著一樣，所以沒想過行到這地步。」

說到參賽的最大收穫，Gigi謂可將以往的經驗運用於比賽裡。至於若沒有參加比賽，這刻會做甚麼，甚有繪畫天份的她說：「畫畫吧，其實一直都想學畫畫，但一直沒有這機會。」

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▲ 炎明熹於半年內成為樂壇新星。（取自instagram）

再次感謝姑丈

至於將來有甚麼計劃或想嘗試甚麼，她直言想繼續唱好歌，因為唱歌是她比較擅長的東西：「首先做好自己擅長的事，其後再學一些興趣，可能結他再彈好一點，」

第二季的《聲夢傳奇2》快將報名，問到有甚麼說話跟未報名的人講，她稱：「可能參賽時好多事情未如理想，但其實只要你的夢想在，那你就盡快報名。人生沒那麼多機會讓你嘗試。」

至於問到整個比賽過程裡，誰最幫忙到她，Gigi再次公開多謝姑丈：「其實在這個比賽中，他為我犧牲了好多事，所以...YEAH，發現他甚麼都會識做少少，但是他執自己就唔多掂。我指個樣！」

▲ 炎明熹跟姑丈感情深厚。

主持笑問會否幫姑丈改變形象？Gigi說：「做人不可太犀利，會天妒英才，所以他唯一是個樣唔掂。」

炎明熹的父母為內地人，在香港出生的Gigi從小隨姑丈一家生活。而姑丈一家十分愛錫炎明熹，她曾稱：「姑媽及姑丈也很愛錫我，家中的表哥和表姊也很照顧我。」

早年Gigi於姑丈鼓勵下報讀音樂學院，另外為照顧Gigi，姑丈常陪她出席比賽、公開活動等，簡直視如己出。比如決賽當晚，姑丈一直在後台為Gigi打氣，更代她向粉絲謝票。其後姑丈聽到Gigi在台上多謝自己時，也不禁流下男兒淚。

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Gigi公開感謝姑丈無微不至的照顧，更笑稱姑丈「犧牲了性別」，意指姑丈如「媽媽」一樣，照顧她的起居飲食，包括煮飯、洗衫、拖地等。

另外Gigi亦受姑丈之影響，為慳妹一名，即使參加《聲夢傳奇》贏得10萬元獎金仍以巴士代步，Gigi曾說︰「我和姑丈性格相似，都是喜歡儲錢，，不是有錢就要亂花。」

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