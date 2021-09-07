【七公主】陳曉華願意接受批評　以打女做目標狂做運動輕鬆減肥

▲ 外表柔弱陳曉華自認男仔頭大食積，以打女做目標狂做運動輕鬆減肥。

2018年港姐冠軍、文青、斯文、弱質纖纖，這些都是普遍人對陳曉華（Hera）的標籤，近日在TVB新劇《七公主》內，難得見到Hera「暗黑」的一面。早前接受TOPick訪問時，Hera更自爆本身驚人食量，以及有超好動的「男仔頭」個性。

陳曉華在《七公主》中飾演胡映雪一角，可算是「隱藏版」的第七位公主。Hera於劇集播出的第二周才出場，上演連場於法庭內的戲碼，憶述強姦案件的事發經過，演技令人刮目相看。

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▲ Hera在法庭戲憶述被強姦的過程。（劇集截圖）

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為角色連哭三日

其實《七公主》監製曾透露，會讓每位「公主」在劇中有全新的挑戰，Hera在這部第三套參演的劇集內，就要先後迎接兩大挑戰，包括在法庭場口中的超漫長哭戲。

她回憶說：「拍攝過程由晚上10點直到早上6點，連開三日工都要哭，要保持情緒是最困難的事，真的會哭到無眼淚，所以不能一下子用盡力氣去哭，這部份的最大突破是從未試過要哭這麼久，哭到雙眼好腫好痛好乾。」

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▲ （劇集截圖）

雖然是強姦案，但未有安排Hera拍攝實際場口，不過所有畫面，Hera都要在腦海中演練一遍：「在家中先行幻想被強姦的片段，到拍攝時一邊講一邊回憶之前所想，有畫面的話會比較立體。幻想的時候的確會很不舒服，不過幸好一cut機完成拍攝就已經抽離到。」

暗黑版陳曉華

Hera飾演的胡映雪在劇中被母親出賣，出場數集便選擇自殺身亡。不過在《七公主》內仍有戲份，她再次出場是在顧靈珊（黃翠如飾）的幻覺中：「這是另一個挑戰，需要飾演『黑化』的角色，跟過去觀眾眼中的陳曉華形象截然不同。」

被問到現實中有否被背叛的經歷，Hera認真思索後謂：「好像真的沒有，有些輕微的背叛，例如當面說支持你，背後卻在說閒言閒語，知道後我就選擇遠離，我是會選擇避免傷害的人。」

▲ 有別過往的角色及形象。（劇集截圖）

磨練演技

參選2018年港姐奪冠入行的Hera，3年間接了5部劇集，其中3部已出街。

她表示這個成績已超乎想像：「一開始有機會拍劇好開心，同時亦發現很多不足，幸好有時間給我去磨練自己，例如減肥、學戲、練咬字。在我接拍攝《異搜店》期間，過程遇到重重難關，拍到第4套劇才知自己太多不足。拍完馬上找兩位導師學戲，覺得幫助好大，希望接下來的新劇能夠把學到的東西應用。」

▲ Hera以「暗黑版」造型再次於《七公主》登場。（劇集截圖）

觀眾對演員有一定的要求，許多新人都經歷過大量負評的時候，樂觀的Hera未被負面打倒：「暫時沒負評令我覺得很受挫，曾被指我的咬字問題，所以去請教別人、積極改善；如果關於外表的實在無辦法，我也不能在意太多。面對負評會想改善多於放棄，希望將來有作品演會得到大家的認同。」

每套作品播出，Hera都會細看自己的表現：「就算怕、會尷尬都要看，看一年前自己的表現，覺得可以做得更加好，同時見到自己有進步、留意不足的地方再去改進。現在的短期目標是希望嘗試更多角色，例如打女，之前拍《迷網》時有些動作戲做得不夠好，現在一直有去練習體操、跆拳道，為動作戲做準備。」

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自認男仔頭

一如眾多美女，Hera社交網站全都是靚相，大眾對她的「hashtag」都是比較女性化：「全部同一系列，文靜、斯文、文青、安靜，其實我是 #超好動、#停不下來、#男仔頭、 #坐不定，雖然全部都看不出來。」

要求她分享最為「男仔頭」的行為，Hera自言甚麼運動都喜歡，更直認食量比男生多。

Hera分享食量最誇張的一次：「一個大芝心薄餅套餐，整個薄餅加配菜例如薯角那些全都吃掉，接連再吃辣公仔麵當宵夜，我好喜歡吃宵夜，是吃飽才能睡覺的人，所以我肥得好快，這段日子為了上鏡而積極減肥，其實都好痛苦。」

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▲ 完全看不出來Hera是個「男仔頭」。（黃建輝攝）

超強活力猛做運動

早前她在網上分享暴肥10KG後，花兩個多月成功減磅的過程：「以前試過為了減肥刻意轉換生活模式，但會因為太辛苦堅持不下去而磅數反彈。」

現在，她找到較為適中的生活模式：「減肥期間不能不吃東西，但要吃得清淡和嚴謹，例如減少吃薄餅、炸雞、薯條這此我最喜歡的垃圾食物，加上我戒了宵夜，現時磅數跟參選港姐期間差不多。」

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另一樣幫助Hera輕鬆減肥的，是她的「男仔頭」性格和做打女的目標：「因為好想向打女方向發展，所以涉獵了許多運動，而且很怕悶，不能一整天只待在健身室。」

所以籃球、羽毛球、排球、跑步、跆拳道等，她甚麼運動都有參與：「最『激烈』時是每天早晚各做一次運動，到後來其實已沒想過減肥這回事，只是保持自己喜歡做的事、吃得健康一點。」

記者：陳心怡