【非卿不娶】愛情長跑10年女友突患淋巴癌 暖男不離不棄堅持提早舉辦婚禮

▲ 林明溱夫婦為二人證婚。（林明溱facebook）

結婚誓詞有句：不管健康還是疾病，我願意一生一世照顧你。台灣南投縣一名男子與女友拍拖10年，正當二人努力儲錢籌備結婚，女友卻驗出罹患淋巴癌，男友堅持非卿不娶不離不棄，陪伴化療，更提早舉辦婚禮圓女友結婚夢想。

南投縣縣長林明溱9月月6日在個人facebook上講述佳偶的故事，他指自己太太到南投戶政事務所，為簡先生劉小姐登記結婚福證，並為新娘勇敢抗癌、新郎不離不棄的故事感動不已。

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+3 +2 ▲ 林明溱準備了琉璃作品、茶具組、烘碗機等「嫁妝」，獻上婚禮祝福。（林明溱facebook） ▲ 林明溱夫婦為二人證婚。（林明溱facebook）

綜合台灣傳媒報道，現年28歲簡姓男子與阿寶10多年前在便利店半工讀時認識，兩人日久生情，讀完大學後分別到台北、嘉義工作，兩人愛情長跑10年。

二人的朋友表示，簡男原本擔心沒存夠錢就結婚，會虧待阿寶，先簽志願役在嘉義當軍人，阿寶則在台北工作，今年5月時右手臂發現異物，檢查竟是淋巴癌，且已經擴散。簡姓男子得知不離不棄，他陪伴阿寶接受化療勇敢抗癌，更堅持非卿不娶，決定提早完成結婚夢想。

兩人原本計劃到南投戶政所登記結婚，並找來好友見證，但好友特意私訊林明溱facebook，請來縣長親自證婚，希望二人能得到「更有福氣」的長輩的祝福。

林明溱準備了琉璃作品、茶具組、烘碗機等「嫁妝」，獻上婚禮祝福。阿寳更向縣長夫婦回贈手寫卡片表達滿滿的感謝，更寫道「非常謝謝您來見證我們的愛情，也非常謝謝您對我們的祝福，雖然生病了，我會繼續加油的，我跟另一半會一起面對，也祝福縣長和夫人百年好合、白頭偕老。」

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責任編輯：王明芳