【聲夢傳奇】冼靖峰棄正職入樂壇無悔追夢　鍾柔美未定去向：學業最重要

著名音樂人伍仲衡將於10月16日、17日舉行兩場《伍仲衡再搞花臣音樂會》，當中《聲夢傳奇》人氣學員鍾柔美（Yumi）及冼靖峰（Archie）有份擔任嘉賓之一。年紀輕輕的二人向來與「追夢」畫上等號，這股青春力量又會與伍Sir產生出怎樣的火花呢？

Yumi+Archie初嘗四面台

Yumi、Archie自與一眾《聲夢》學員及導師完成演唱會後，再有機會踏上大型演唱會舞台。Yumi感到喜出望外，Archie表示：「在《聲夢》演唱會過後，的而且確有失落感，幸好獲伍Sir邀請擔任他的演出嘉賓，而且今次演唱會是四面台形式，絕對是一個很好的經驗。」

伍Sir笑說Archie的情況正是患有演唱會後遺症：「自己上次完成兩場演唱會後翌日，到達會場後才發現演出已經完結。」他也寄語兩位要好好享受舞台、享受唱歌，不用背負著太大壓力，始終「好玩」是最為重要。

▲ 鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）為伍仲衡演唱會擔任嘉賓。（黃建輝 攝）

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互相大爆笑料

伍Sir既是今次演唱會的主角，又曾經擔任《聲夢》的評判，與二人早有「關係」。不過原來在今年8月伍仲衡一次網上直播音樂會上，三人才初次交談。面對著兩位樂壇後起之秀，伍Sir對二人有讚無彈，給予相當高的評價！

同場加映：ERROR訪問

Archie向來被外界認定為實力唱將、擁有穩定的演出水平，Yumi則以青春活力、勁舞快歌俘虜樂迷，伍Sir又會否有更不同的看法呢？

他認為Archie唱歌大有進步，並分享早前在直播中有不少留言稱讚Archie的唱功。而Yumi未開口說話時看似「有啲怕醜」，後來發現她相當可愛，伍sir也順勢「投訴」Yumi介紹自己節目時「說了四次也說不到」。

而後輩Archie與Yumi就大讚伍Sir琴技，當伍仲衡彈奏《追》時，眼睛一直望向天花板，而不須望琴譜，令Archie留下深刻印象，直言從來沒有看過別人如此彈琴。伍Sir聽後笑稱自己只是以「騎呢嘢」滿足粉絲，又用這種方法證明自己沒有看著琴譜，十分鬼馬呢！

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奮力追夢「好值得」

Yumi、Archie在追夢之路上初見成績，不過全程投入於自己喜愛的事情、離開舒適圈，素來都是知易行難的事，又有多少人可以做到呢？

畢業於名校喇沙小學、喇沙書院的Archie，大學畢業後任職MT（Management Trainee管理培訓生），或許會被不少人認為擁有大好前途，但Archie卻因為追逐音樂夢而辭去MT工作。

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▲ Yumi、Archie參加《聲夢傳奇》後加入樂壇。

Archie坦言自己一開始也感到害怕，但認為每一個人也會有相同感受。「從小到大，由小學、中學至大學的路都相當正常，不會跳出框框，但完成比賽後，覺得自己真的要跳出框框，做自己真正想做的事情，勇敢一次！在這一刻，我也感到值得，或者十年後會有其他看法。」

現為中四生的Yumi，畢業後又會否如Archie般辭職追夢呢？Yumi表示自己未有想得太長遠，「自己現時也要專注學業，無論如何也是學業最重要，長大後再作打算。」

提到「追夢」，二人同樣以自我感受先決。Yumi認為自己喜歡最為重要，「只要你自己很喜歡做這一件事，很喜歡、很願意去做，就不要因為小事而放棄。」

▲ Yumi、Archie堅持追夢。（黃建輝 攝）

Archie覺得「追夢」最重要是明白自己，他提到很多人在不同階段也有不同興趣、喜好，又或者所喜歡的不是自己真真正正很想做的，只不過是受朋輩影響。他笑言明白自己喜歡甚麼之後，基本上就不能回頭。「譬如我喜歡唱歌、音樂，嘗試過後就不可以回頭，你會覺得其他都是身外物，不重要，只有唱歌、音樂才最重要，你無論如何都會捱過所有難關，多辛苦也好，都會堅持下去。」

回顧選秀前後

一眾《聲夢》學員年紀輕輕，背負著不少好與壞的評語，同時獲得大量粉絲的喜愛與支持，真的需要強大的抗壓力。

問到二人於《聲夢》前後的變化，Archie「招供」自己以前比較肥，兼且從比賽中更認識自己的性格、聲線、台風、體型和樣貌。譬如會知道自己擺哪一些姿勢比較好，比賽期間也會重聽自己的歌聲，在連番自我審查下認識自己更多。

本來不太介意入圍與否的Yumi，則認為在比賽中嘗試了更多，她又指獲得的意見，都是自己的推動力，令她覺得可以做得更加好。Yumi認為得到評審、導師的意見，才成就出今天的自己！

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未來「聲」路

看到眼前可愛、自信的Yumi，大家或多或少都會想起跳唱、女團，又或者「年青版鍾嘉欣」，Yumi都有於訪問中一一回應。

Yumi在《聲夢》的跳唱表演相當突出，她坦言自己一開始也沒有想過會接觸跳唱，也相當喜歡，並打算向跳唱路線發展。對於過往不常跳唱的她，最需要的是「練氣」，「我平日很少做運動，很快就會無氣，但為了自己喜歡的唱跳，就要多加跳繩、做運動。」

▲ Yum未來會向跳唱方向發展。（Instagram圖片）

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二人在《聲夢傳奇》比賽中曾經歷獨唱、小組合唱，Archie直言自己喜歡組成團體，皆因所呈現出來的演出是更有靈魂，相反如果是獨唱，在台上只有自己一人感覺較悶，「成班人一齊玩，痛苦練習時又一起痛苦，完了《聲夢》比賽後，反而發現團體其實是很正」。

被傳與姚焯菲、炎明熹、詹天文合組女團的Yumi就抱平常心，自覺單飛或組女團也可一試，「單飛自己一人就比較自由，組女團又會有朋友陪伴，不過都是隨緣吧！」

▲ 《聲夢》姊妹感情要好。（Instagram圖片）

至於如何看待被指與鍾嘉欣「撞樣」，Yumi表示一開始在《聲夢》初賽已被不少人指與鍾嘉欣相似，也相當開心自己與一個藝人相似，認為自己或者是有著嘉欣的影子。Yumi視鍾嘉欣為學習對象，在旁的Archie笑言也覺得二人甚為相似。未知粉絲會否有將來機會看到Yumi與嘉欣合作呢？

▲ （黃建輝 攝）

感謝米粉與弓箭手

Yumi與Archie在短時間經歷比賽、開演唱會、出席大小活動，除了靠自己的耐力、導師的鼓勵堅持下去，一眾粉絲也給予他們力量，二人把握機會感謝粉絲。

Yumi感謝一直以來在比賽支持《聲夢》15位學員的粉絲們，直言因為粉絲的支持才會有如此積極的他們。Yumi與學員們收到不同的鼓勵、信件、禮物，心痛他們花了大量時間、心思。

Archie就一直也好奇自己可以擁有一大群粉絲（弓箭手）：「他們在演唱會尾場特意訂造了一個巨型蛋糕，價值數千元，某程度上很心痛，因為我知道他們有的是中學生，甚至有的是中學生，就算我小學、中學時也不會有這麼多錢。他們一定是傾盡所有方法，就是為了追一個偶像。」Archie與Yumi承諾定必以最好的演出去回饋粉絲。

記者：陳淑霖

場地：聖芳濟書院

髮型（鍾柔美、冼靖峰）：Hugo Poon@iiAlchemy 、伍仲衡（Casei @ Beijing Hair Culture CWB）

化妝（鍾柔美、冼靖峰）：King Yip @KingsMakeup

服裝（冼靖峰）：Novelty Lane

形象：BIRD TSE

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