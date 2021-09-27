【STEM教育】聖士提反女子中學中一生研火災警示APP　編程比賽勇奪冠

▲ 聖士提反女子中學3名同學研發警示火災的手機應用程式。（陳靜儀攝）

為鼓勵學生發揮創意、運用科技解決疫情下市民大眾會遇到的難題，香港教育城於今年3至5月舉行編程比賽，於中學組取得冠軍及最佳家庭共融獎的是來自聖士提反女子中學一年級的隊伍Firefighters，她們針對獨居長者設計一個警示火災或酒精的手機應用程式。團隊成員表示，希望可以透過比賽挑戰自己，亦在過程中增加對自己編程能力的信心。

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用家只要透過應用程式將手機連接藍芽及防火裝置，當裝置感應到火源或酒精，就會向用家發出警告訊息，亦會致電獨居長者的緊急聯絡人，並同時向他們發出電郵。裝置的另一部分是在門把上安裝感應器，如用家扭動門把，手機應用程式就會發出聲響，提醒要清潔雙手。設計出此應用程式的團隊由3名中一學生高靖茵、呂珮悠及謝欣呈組成。她們說，設計意念是源於新冠肺炎疫情下，大家都常用消毒酒精消毒，長者有時不為意，在火種旁邊噴灑酒精就會構成危險。為了將產品設計得更適合長者使用，她們亦特意將應用程式內的文字放大，亦用上較鮮艷的顏色，提示音亦選取較能吸取注意力的小孩高音聲線。

高靖茵是最先提出要想比賽的人，她在小學的時候已經學習使用不同編程工具，希望可以透過是此比賽挑戰自己，並吸取經驗。」然後她力邀其餘兩位同班同學加入，當中謝欣呈的強項是美術，本身對某些編程工具不太熟悉，高靖茵更花兩個星期與她惡補相關知識。

為了投入比賽，高靖茵亦犧牲部分溫習時間準備，「因為考試沒有提早溫書比媽媽責罵，她一開始有制止我，囑咐我要先溫習，說我上次考試英文數學已經考得不理想。」高靖茵笑指自己因此要躲在房間裡悄悄地工作。

最終嬴得冠軍，3人的付出都獲得回報，除了獲獎的喜悅，高靖茵認為，比賽的最大得着，是增強她對自己編程能力的信心，「起碼知道自己是做得到。」

另一位隊員呂珮悠自小學接觸過編程後，一直熱愛這個具挑戰性的活動：

第一次接觸編程覺得很有趣，用幾行編碼可以做到這麼多，又可以寫遊戲及應用程式，令我很印象深刻。

呂珮悠甚至會利用課餘時間，使用Scratch、Micro:bit等工具編寫簡單的應用程式，訓練創意思維。她認為，經過今次比賽經歷，令她更進一步愛上編程，她計劃之後繼續學習不同編程語言。

▲ 3名同學於中學組取得冠軍及最佳家庭共融獎。（陳靜儀攝）

聖士提反女子中學自行編寫校本資訊科技科課程，學校由2016年開始增加資訊科技課的課堂數量，亦因應課時增加而加入更多編程教育。學生在中一及中二時會花兩個學期的時間講解基本編程概念，學習使用編程工具Micro:Bit。學校亦一直調整課程框架，不斷加入新的課程內容，例如2021/22新學年起，中二級會學習人工智能（AI），包括聲音辨別、圖像及人像識別的原理等。

為了解中一新生對編程的掌握程度，校方會向學生派發學習重點，鼓勵他們在暑假期間自主學習，再於9月開學後進行資訊科技科能力測試，因應學生的成績，為她們安排拔尖補底課程，以縮小學習差異。

對於女生在科技行業表現較差的既有觀念，該校資訊科技科老師雷思銘表示，男女生在編程的能力不會有分別，但認為老師應按照學生特性去教學。他指出，女生普遍較擅長溝通，在團隊學習時發揮會更好，在教學時他亦鼓勵能力較高的學生多協助身旁同學。他又觀察到，女同學普遍更有耐性，可以仔細地處理編碼及偵查錯誤。

雷思銘表示，學校在初中階段強調「STEAM for all」，即讓所有學生都有機會接觸STEAM，希望可以擴闊學生視野：

我們目標不是培養所有學生做科學家，而是希望她們可以享受STEAM課程，欣賞科技社會的正面影響。

▲ 雷思銘。（陳靜儀攝）

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記者：黃悅晴