【最佳伴侶】男友付大部份首期上車置業　林秀怡帶埋媽媽與男朋友同居

▲ 林秀怡即將展開三人同居生活。

出生於單親家庭的林秀怡向來十分孝順，除將7成收入用作家用外，亦曾花盡積蓄救患癌的媽媽。她最近出席活動時透露，將於10月與媽媽及男朋友展開三人同居生活。

秀怡表示感激男友的體貼，願意接納林媽媽一起同住，秀怡男友堪稱一百分男友。

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三人同居

事因林秀怡日前出席活動表示，將於10月與拍拖4年的男朋友阿政，以及林媽媽一起過同居生活：「自己一定要跟媽媽一起住，但又想跟男友同居，幸好他接受到一起住，現時最擔心是夾不夾到。」

她大讚男友：「我平時會買餸為他煮飯慰勞他，希望可於兩年後結婚。」

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林秀怡一直以家庭為重，成長於單親家庭的她很顧及媽媽的感受，不論工作多與少仍會堅持給予七成收入作家用。林媽媽於數年前確診患上子宫頸癌，林秀怡為了令媽媽獲得最佳治療便花上所有積蓄作醫療費，她曾謂：「可救回媽媽的生命，絕對是值得的。」

慳家的她認為：「如果錢可以換到媽媽的命，覺得這筆錢很值得去用。沒有了便沒有，錢可以再賺回來。」她又說：「那一刻沒想怎麼辦，覺得每個人遇到這情況，他們都定必毫無保留地將能拿出來的都拿出來。」

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孝女不忘男友

林秀怡與男友一同購入屯門一個價值500萬的單位，她感激另一半：「有男友才成事。都是一起討論而成的結果，大家都知道樓價會升但銀紙卻不會，所以儲到首期後便覺得不如將錢投資於磚頭上。」

由於林秀怡之前將積蓄用於媽媽的醫藥費上，其後需要重新再儲錢，儲了約10萬元後再加上男友的無私付出，二人成功共以50萬首期購入單位。

根據樓花抽籤排位上，林秀怡抽得的排名較男友前，因而該單位的業主為她。不過當演員的收入不穩定，所以男友便成了其擔保人。

男友既願意付出大份首期且不介意當擔保人，林秀怡很感動：「有個人很信任自己，不怕我奪走層樓離開。」問到她會否擔心供樓問題，她回應：「擔心又不會太擔心，因為都是計算好才決定上車，大家知道會供得很辛苦，但都是向未來踏出的第一步。」