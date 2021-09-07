【看護虐老】失智母遭看護長期虐待全身瘀傷　兒揭惡行崩潰：無力保護媽媽

▲ 台灣一名患失智症的長者遭看護虐待。

台灣昨日傳出看護虐待長者事件，一名中年男子向「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」求助，指患有失智症的媽媽，遭印尼看護長期虐待致身上多處現瘀傷。起初他以為媽媽不慎撞瘀，及後翻查CCTV驚揭看護暴行，崩潰指自己對不起媽媽，令她受苦。

驚揭失智母遭虐待

協會日前在Facebook發文揭露事件，指高雄一名40多歲男子，去年2月聘請印尼看護照顧失智母親。今年8月初，他替媽媽按摩時，發現她身上現瘀傷，起初以為媽媽不慎撞瘀，問看護亦指「不知道」。

直至8月中，他發現媽媽眼角現大片瘀青，連忙帶她求醫，並得知瘀傷由外力造成。兒子翻查CCTV，驚揭看護一直粗暴對待媽媽。從影片可見，看護用力抓着媽媽的頭髮、大力推她，又強灌食物。他立即找看護對質，對方卻堅稱自己沒有做錯，及後自願離職。

有其他看護向男子表示，該名看護長期虐待媽媽，經常打她，又曾用熱水淋她的手，因害怕說出來影響外人對公司的印象，一直隱瞞事件。

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後悔沒能保護母親

兒子回想媽媽在5月時曾表示看護打她，但當時以為媽媽受失智症影響，沒有相信她的話。揭發看護暴行後，兒子感後悔，

我錯了，錯得很離譜，竟然沒相信自己的媽媽！媽媽現時精神狀態很差，晚上睡不好，心理受很大創傷。

他指自己一直對看護很好，卻換來媽媽受苦。為避免下一個受害者出現，他到警署報案，亦向協會求助，希望大眾關注事件。協會譴責看護暴行，盼政府相關部門協助處理事件。

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責任編輯︰王明芳