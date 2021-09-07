【充電爆炸】高中生手機連尿袋放書包內充電　疑過熱爆炸書包燒焦【附安全充電貼士】

▲ 台灣有中學生用流動充電器為手機充電，並放於書包內，期間手機突然起火。

台灣桃園市一間中學本周一（6日）發生電話充電器爆炸事件。當地一名中學生用流動充電器為手機充電，放於書包內，然後與全班同學外出上課。期間書包突然起火，被燒成灰燼。

綜合台媒報道，事發於昨日（6日）上午9時許，桃園市龜山區的壽山高中某個二年級課室起火，冒出濃煙及火花。當時全班學生在室外上課，課室門窗關閉，空無一人。附近班級的師生聞到燒焦的異味，發現濃煙滿佈時，立即滅火筒滅火，並通知校方。

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消防員於接報到場後，火勢已被撲滅。經初步調查後，當局表示，起火的書包內有手機及流動充電器，天花板及地板也有被燻黑的痕跡，燃燒面積約0.5平方米。書包已被燒成焦黑，而手機電池曾有爆炸跡象，懷疑學生把流動充電器連接手機，並放在書包內，導致手機過熱而起火。

意外發生後，全班學生暫時移師其他課室上課，待消防進一步調查起火原因。校方表示，會進一步教學生如何安全用電及使用手機，提醒勿過度充電，並教他們防災意識。

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安全充電貼士

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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責任編輯：羅嘉欣