【新冠肺炎】今增6宗輸入個案包括2名外傭　全有接種疫苗

▲ 本港新冠肺炎疫情漸趨平穩。（陳靜儀攝）

本港今日（7日）新增6宗輸入個案，全部帶有L452R變種病毒株，涉及41至50歲，分別從英國、美國、菲律賓、坦桑尼亞抵港。另初步確診少於5宗。

今日新增確診個案如下：

第12130宗：42歲女，無病徵，9月5日從美國乘坐CX883航班抵港，5月2日及5月23日在香港接種兩劑復必泰

第12131宗：46歲男，9月4日發病，9月5日從英國乘坐CX252航班抵港，6月11日及7月2日在 香港接種兩劑復必泰

第12132宗：50歲女機組人員，無病徵，9月5日從英國乘坐BA031航班抵港，3月19日及5月26日 在英國接種兩劑阿斯利康

第12133宗：37歲女外傭，9月5日發病，9月5日從菲律賓乘坐CX906航班抵港，5月12日及6月9日在香港接種兩劑科興，7月28日在香港血液樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性

第12134宗：49歲男，無病徵，9月3日從坦桑尼亞乘坐KL819航班抵港，入住西營盤華美達海景酒店，8月3日在坦桑尼亞接種一劑強生

第12135宗：41歲女外傭，無病徵，9月3日從菲律賓乘坐CX906航班抵港，入住西營盤華大盛品酒店，3月16日及4月13日在香港接種兩劑科興

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記者：曾卓鋒、鄧凱文