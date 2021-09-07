  • 33°C
香港時間 : 2021907日 (週二) 14:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】今增6宗輸入個案包括2名外傭　全有接種疫苗

社會 14:17 2021/09/07

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

本港新冠肺炎疫情漸趨平穩。（陳靜儀攝）

本港今日（7日）新增6宗輸入個案，全部帶有L452R變種病毒株，涉及41至50歲，分別從英國、美國、菲律賓、坦桑尼亞抵港。另初步確診少於5宗。

今日新增確診個案如下：

  • 第12130宗：42歲女，無病徵，9月5日從美國乘坐CX883航班抵港，5月2日及5月23日在香港接種兩劑復必泰
  • 第12131宗：46歲男，9月4日發病，9月5日從英國乘坐CX252航班抵港，6月11日及7月2日在 香港接種兩劑復必泰
  • 第12132宗：50歲女機組人員，無病徵，9月5日從英國乘坐BA031航班抵港，3月19日及5月26日 在英國接種兩劑阿斯利康
  • 第12133宗：37歲女外傭，9月5日發病，9月5日從菲律賓乘坐CX906航班抵港，5月12日及6月9日在香港接種兩劑科興，7月28日在香港血液樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性
  • 第12134宗：49歲男，無病徵，9月3日從坦桑尼亞乘坐KL819航班抵港，入住西營盤華美達海景酒店，8月3日在坦桑尼亞接種一劑強生
  • 第12135宗：41歲女外傭，無病徵，9月3日從菲律賓乘坐CX906航班抵港，入住西營盤華大盛品酒店，3月16日及4月13日在香港接種兩劑科興

【疫苗接種】政府專家指青少年打科興抗體較成人高　下周討論降低接種科興年齡。詳情即看：【下一頁】

【疫苗接種】「即日籌」本周四起擴展至5個特定群組　包括學校教職員及安老院舍員工等。詳情即看：【下一頁】

更多最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒、鄧凱文

相關文章

【新冠肺炎】回港易計劃明日起恢復　非香港居民9月15日起可經來港易到港
今日 10:12
【新冠肺炎】回港易計劃明日起恢復　非香港居民9月15日起可經來港易到港
【新冠肺炎】印尼貨船15人帶變種病毒　船長涉嫌向衞生署提供虛假資料
今日 10:45
【新冠肺炎】印尼貨船15人帶變種病毒　船長涉嫌向衞生署提供虛假資料
【引入海外醫生】有醫生團體憂影響本港醫療水平　減少本地醫科生培訓機會
今日 11:03
【引入海外醫生】有醫生團體憂影響本港醫療水平　減少本地醫科生培訓機會
【疫苗接種】政府專家指青少年打科興抗體較成人高　下周討論降低接種科興年齡
今日 11:24
【疫苗接種】政府專家指青少年打科興抗體較成人高　下周討論降低接種科興年齡
【疫苗接種】「即日籌」本周四起擴展至5個特定群組　包括學校教職員及安老院舍員工等
今日 11:36
【疫苗接種】「即日籌」本周四起擴展至5個特定群組　包括學校教職員及安老院舍員工等
【5000元消費券】陳茂波指補辦手續服務中心運作暢順　再次就安排不妥貼致歉
今日 12:31
【5000元消費券】陳茂波指補辦手續服務中心運作暢順　再次就安排不妥貼致歉

你可能感興趣

【新冠肺炎】回港易計劃明日起恢復　非香港居民9月15日起可經來港易到港
今日 10:12
【新冠肺炎】回港易計劃明日起恢復　非香港居民9月15日起可經來港易到港
【新冠肺炎】印尼貨船15人帶變種病毒　船長涉嫌向衞生署提供虛假資料
今日 10:45
【新冠肺炎】印尼貨船15人帶變種病毒　船長涉嫌向衞生署提供虛假資料
【引入海外醫生】有醫生團體憂影響本港醫療水平　減少本地醫科生培訓機會
今日 11:03
【引入海外醫生】有醫生團體憂影響本港醫療水平　減少本地醫科生培訓機會
酒店 美國 新冠肺炎 科興 疫苗 經濟 新冠肺炎疫情 院舍 學校 香港

最高瀏覽

【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
10:49 2021/09/06
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
16:34 2021/09/06
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺
14:06 2021/09/06
【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺