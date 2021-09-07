【明星扮靚】米雪凍齡現身跟陶大宇同慶生　66歲美魔女靠3個要訣養生

▲ 66歲米雪仍有小蠻腰。

向來駐顏有術的米雪，本月2號踏入66歲生日，早前一班米雪粉絲已為她籌備慶生活動，而近日米雪跟陶大宇結伴出席內地活動，二人同框合照，被不少網民大讚米雪和大宇都如凍齡，保養得宜。

美魔女米雪跟陶大宇日前出席內地美容公司的商演活動，二人一同分享健康心得，而活動主辦商亦為8月26日生日的陶大宇，及9月2號生日的米雪舉辦生日會。

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米雪和大宇在社交平台分享不少圖片，二人捧著蛋糕唱生日歌，氣氛熱鬧，原來她跟大宇除生日只相距一星期，更是同一星座，十分有緣。難是他倆無論身型和外表都如不老，令網民大讚凍齡有道。

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公開養生心法

米雪早前亦已跟粉絲跟朋友慶祝生日，並舉行小型派對，現年66歲的米雪保養得非常好，早前在節目《單對單》曾分享養生及養心之道。喜愛慢跑鍛鍊體魄的她詳述「健康、開心、財政穩定、朋友」是單身四大重要元素。

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米雪除靠近年改變一個生活習慣，保持運動之外，她一直以來都在飲食和保養方面下功夫，即靠三方面去凍齡：

1.多運動

米雪在過去一年經常分享她運行山運動照，她透露原來自去年起她便開始了每日運動的習慣，不時見她與「行山發燒友」發哥周潤發一起行山，米雪更揚言運動是「人生最值得投資的事情」。

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2.多喝補身湯水

米雪經常飲用養顏湯水，當中以補充骨膠原的湯水為主，因為動物骨頭可提供大量礦物質和骨膠原，有助皮膚修復。另外，米雪多攝取抗氧化食物，例如蕃茄、藍莓、菠菜等，有助抗氧化劑和抗衰老，達至凍齡效果。

飲食方面為了增肌，米雪會多吃高蛋白質食物，如雞肉、蛋和牛奶，平時又會以蒸番薯、烚蛋、南瓜、粟米等作早餐。

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3.勤保養

經常戶外活動的米雪非常著動防曬，從她跑步的照片可見，米雪每次到戶外都會做足防曬準備，因為常接觸紫外線會加速皮膚老化，加速皺紋的形成。不用工作的日子，米雪多以淡妝甚至素顏外出，減輕皮膚的負擔，給予皮膚足夠的休息時間。

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