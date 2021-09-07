【新冠疫苗】中大師生須於10月18日前打針　否則自費每兩周一檢

▲ 中大師生須於10月18日前打針，否則兩周自費一檢（資料圖片）

新學年開始，陸續有大學要求師生接種新冠疫苗，繼科大及浸大公布後，詳情請看：【下一頁】，中大常務副校長陳金樑今亦向全體師生發電郵，表示10月18日前須向校方申報是否已打針，否則須每兩周一檢；如有人因為醫療原因無法接種疫苗，校方指將為宿生及非住宿學生提供價格可負擔的測試樣本包。

中大早前宣布，校園宿生必須在入宿前接種疫苗或定期接受檢測，今日續指，經過仔細考慮及徵詢醫療專家意見後，決定全體教職員及學生須接種疫苗，大學將於10月11日開通網上疫苗／病毒測試結果申報表，所有大學教職員及學生，須在10月18日或之前申報他們是否已接種疫苗。

所有校內宿生亦必須於10月18日或以前提交疫苗接種證明予宿舍管理人員。書院及宿舍將為宿生及非住宿學生提供價格可負擔的測試樣本包。

不能接種疫苗人士須每兩星期遞交病毒測試結果一次。如未能如期申報疫苗記錄或提交病毒測試結果，個別部門或單位主管將會聯絡有關人士以作跟進。

陳金樑稱，大學作為公營機構，有責任共同對抗新冠肺炎大流行。早前曾假設七成接種率足以形成群體免疫屏障，但變異病毒株令校方不得不採取更嚴謹的防疫策略，又指保障中大成員的健康和福祉一直是大學應對疫情的首要考慮，大學已經推出多項防疫措施，雖然難免對大家造成不便，但在確保社區健康和安全的大前提下，校方責無旁貸，必須審慎實施防疫措施。

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記者：鄧凱文