【死因研訊】下屬稱依上司指示未即時報警　時昌助理經理供稱「唔通我叫佢唔報警佢真係唔報警咩」

▲ 時昌助理物業經理呂國榮。（梁偉榮攝）

2016年牛頭角淘大工業邨時昌迷你倉大火，導致兩名消防員殉職，死因研訊今（7日）續。時昌助理物業經理呂國榮供稱，曾接到下屬來電指迷你倉3樓地下起火，呂指對方語氣平淡，故假定了火勢不嚴重。呂指在通電中兩人均沒有提及報警。呂於盤問下指「我有話等埋我，冇話等埋我先報警吖嘛」。呂又指「報唔報警唔係我決定，我唔係第一身喺現場⋯⋯ 唔通我叫佢唔報警，佢真係唔報警咩」。

時昌助理物業經理呂國榮今作供指，事發當天收到下屬區域經理黃家晉來電，指迷你倉3樓地下起火。呂形容黃的語氣平淡，故著黃嘗試用滅火筒救火，及等他到場，呂指當時正在荃灣區的小巴上，及後呂致電老闆時景恒告知情況。

呂續指，及後黃再致電他，指「頭先有火，但依家就唔見喇」，故著黃買毛巾，呂指通電中沒有人提及過報警。呂指30分鐘後，他到達了現場，他先到1樓放下背包，再前往3樓，看見黃後告知他大廈保安員已報警，但不知道倉內有沒有人。

呂憶述，他曾往倉內大喊，但無聽到回應，呂指他曾用毛巾掩口鼻，嘗試進入倉內，但倉內黑漆漆，估計停了電。呂遂著黃到1樓點算職員人數，他則在3樓大堂等候至警方到場。

在家屬的代表律師查問下，呂同意是基於黃的語氣平淡而認為火勢不大，沒想到是否需要報警。代表律師向呂指出，其實黃曾指出當時火勢有1米長，高及膝，呂稱可能有，並同意需要報警。

代表律師問及呂不報警有何顧慮，呂指「首先報唔報警唔係我決定，我唔係第一身喺現場⋯⋯ 唔通我叫佢唔報警，佢真係唔報警咩」。

代表律師指，呂曾向身處現場的黃表示他正前往公司途中，認為呂不應阻止現場的人報警。呂則指「我有話等埋我，冇話等埋我先報警吖嘛」。代表律師追問報警有什麼壞處，呂則指「如果我喺街見到垃圾桶頂有煙，唔通又報警」。

研訊下午續。

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記者：陳卓欣