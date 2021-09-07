【生涯規劃】教育局開展多項活動　推行學生生涯規劃教育助其盡展所長

▲ 教育局首席教育主任鄭國仁指，及早做好生涯規劃對每位學生十分重要，做好長遠規劃和準備才能脫穎而出。（資料圖片）

教育局首席教育主任鄭國仁今日（7日）在教育局網上專欄「局中人語」以「生涯規劃教育──中學篇：加強初中的生涯規劃教育」為題撰文，指及早做好生涯規劃對每位學生十分重要，做好長遠規劃和準備才能脫穎而出，因此教育局開展多項活動，推動生涯規劃教育進展，期望學生可以按自己的興趣、能力和志向，日後在不同崗位盡展所長。

鄭國仁表示，教育局明白及早做好生涯規劃對每位學生的重要，因此，多年來持續為學校提供支援措施及額外資源、加強教師專業培訓及發展網上資源等，協助他們推行生涯規劃教育，期望學生可以按自己的興趣、能力和志向，日後在不同崗位盡展所長，回饋社會。

鄭國仁亦提到，透過「商校合作計劃」，政府與不同的工商機構和社區組織合作，為學生提供多元化的事業探索活動，協助他們認識不同的行業、提升共通能力，建立正確而正面的工作態度，為日後投身社會作好準備。該計劃自生涯規劃教育推行以來共舉辦超過6 500項事業探索活動，涵蓋30多個行業，受惠學生人次超過118萬。

另外，為了鼓勵家長支持子女按其個人興趣、能力及志向進行生涯規劃，政府透過短片、微電影及媒體等不同途徑加強公眾和家長教育，強調「行行出狀元」，支持家長與子女一起妥善規劃人生。

教育局正逐步落實相關措施，包括更新《中學生涯規劃教育及升學就業輔導指引》和《生涯規劃教育推行策略大綱便覽》，並於今日向學校發出通告。教育局將於十月舉行簡介會，加強教師對更新指引的了解，認識在初中階段推行生涯規劃教育的重要性。此外，教育局會於生涯規劃教育系統培訓課程中加入有關初中階段推行生涯規劃教育的策略及良好經驗，包括銜接初中及高中學習階段的生涯規劃教育、資訊及資源管理等內容，以加強教師如何在初中階段推行生涯規劃教育的相關知識。

此外，教育局還通過加強商校合作、加強家長教育、加強網上資源等各界合作，協助學生做好生涯規劃。

同場加映：【TOPick診症室】男士如廁2大習慣痔瘡惡化 醫生指用力不當可致流血劇痛：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒