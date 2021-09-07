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【小一派位】小一自行最遲9月27日交表 教你計分拆解傳統名校值搏率

中小學 15:39 2021/09/07

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2022年度「小一入學申請表」9月2日起派發，家長可在9月20日至9月27日，向本港任何一間官津小學，遞交小一自行申請表。需要提醒各位爸媽的是，小一自行不受校網限制，惟家長只能為每名子女遞交一份申請表。

自行派位俗稱是「計分制」，分數越高，被錄取的機會率越大，究竟是如何計分？

兄/姐在與該小學同一校址的中學部就讀                    20分
 
父/母為該小學的校董                                           20分
 
父/母或兄/姐為該小學的畢業生                              10分
 
首名子女                                                          5分

B組：

與該校的辦學團體有相同的宗教信仰                        5分
 
父/母為該小學主辦社團成員                                  5分

 A. 15分

計分組合：適齡學童（10分）+首名子女（5分）=15分

機會渺茫：15分假如想搏入讀傳統名校，機會率可謂相當低。但若心儀的小學在「叩門」階段要求「111」，即自行收生及統一派位的甲乙第一志願，那麼便不要計算值博率。

B. 20分

計分組合：適齡兒童（10分）+首名子女（5分）+宗教信仰/辦學團體成員（5分）= 20分

值得一搏：如果心儀區內的熱門小學，假如學童有20分，也有機會入讀。

C.25分

計分組合：適齡兒童（10分）+宗教信仰/辦學團體成員（5分）+父/母為校友（10分）=25分

機會大增：基本已達到傳統名校的入學門檻。但最終是否成功被錄取，仍要視乎同分者之間的實際競爭。

 D. 30分

計分組合：適齡兒童（10分）+父/母是教職工/校董（20分）=30分

十足把握：按照計分準則，若學童的父母任何一方，是學校的全職教職工或校董，會被錄取。

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責任編輯：王明芳

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