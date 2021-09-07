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【疫苗接種】香港保險業聯會指接種疫苗後不良反應須住院　保險公司會賠償相關醫療費用

社會 15:42 2021/09/07

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香港保險業聯會今日發聲明，指接種疫苗安全有效、是審慎和負責任的決定。（程志遠攝）

新冠肺炎持續逾年，而本港亦有逾6成人已接種新冠疫苗。香港保險業聯會今日（7日）發聲明，指疫苗接種有助減低感染新冠肺炎的風險，又指當市民接種疫苗後，如出現任何不良反應而需要住院接受治療，香港的保險公司均會視之為「有醫療需要」，並根據個人償款住院保險產品的條款及細則賠償醫療費用。

聲明中提到，新冠疫苗可以能預防染疫、有效降低因染疫而患上嚴重疾病、導致住院、出現嚴重呼吸道、 心臟或其他併發症，以至死亡的機會。儘管變種病毒株開始擴散，但研究疫苗保護效率的報告指，疫苗對預防發病及重症仍相當有效，強調接種後可能出現的嚴重異常事件，如「貝爾面癱」及「速發嚴重過敏反應」，則鮮有發生。

另外，聲明引述研究，指每接種100萬劑新冠疫苗，大約有5宗「速發嚴重過敏反應」個案。國際醫學期刊《刺針》亦刊登了本港新近的研究報告，指出每注射10萬劑疫苗，就會新增2至4.8宗「貝爾面癱」病例，而大多數患者會隨時間自然康復。

聲明指，在接種新冠疫苗後，如出現任何不良反應而需要住院接受治療，香港的保險公司均會視之為「有醫療需要」，並根據個人償款住院保險產品的條款及細則賠償醫療費用。此外，為了讓投保人更安心，多家保險公司先後推出疫苗副作用保障，免費為保單持有人或成功登記人士，提供住院現金保障或身故恩恤金。

聲明又提到，保險業鼓勵業界從業員及公眾參考香港政府及衞生當局的建議，盡快接種新冠疫苗；市民若對疫苗接種有任何疑問，應尋求家庭醫生之意見。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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