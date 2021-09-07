【悅榕莊停業】悅榕莊朗豪坊辦公室欠租　業主入稟高院追討185萬

▲ 悅榕莊朗豪坊辦公室欠租，業主入稟高院追討185萬。（資料圖片）

卓悅美容有限公司位於朗豪坊辦公大樓26樓的辦公室，日前遭業主入稟高等法院追討欠租等共逾185萬元。業主又指卓悅美容曾以七五折向業主出售750張現金券，惟業主至今只使用其中10張，故向卓悅美容追討餘款。

原告Benington Limited及Renaissance City Development Company Limited；答辯人卓悅美容有限公司。

入稟狀中指，原告是朗豪坊辦公大樓2601-03及05-06室的業主。原告於2019年4月與答辯人簽訂為期3年的租約，答辯人以月租約37萬元租用有關辦公室，另加管理費等費用。而根據悅榕莊Facebook專頁顯示，悅榕莊與另一美容中心Dr. Protalk曾一同使用有關辦公室。

雙方於2020年8月達成協議，原告可以約5.6萬元的七五折折扣價購入答辯人的750張現金券，協議中訂明，若然答辯人取消租約、提交中止租約或違反租約等，原告可將現金券以原價向答辯人出售折現。

原告指，答辯人自2021年6月起拖欠租金及管理費等，而且原告至今只使用了其中10張現金券，因此原告入稟向答辯人追討欠租等費用之餘，亦要求答辯人就未使用的現金券退款，涉款共逾185萬元。

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記者：楊詠渝