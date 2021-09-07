【港區國安法】支聯會赴警察總部交信　稱警方要求無合法基礎

▲ 支聯會今日到警察總部，回應警方早前的信件。（支聯會Facebook）

警方國家安全處上月去信支聯會，稱有合理理由相信，支聯會為「外國代理人」，並要求提交資料。支聯會今日到警察總部遞交信件作回應，認為警方早前的信件，是沒有合法基礎，故不會提交資料。

支聯會在下午到警察總部遞交，5名常委的公開信，強調支聯會並非「外國代理人」，故警務處處長無權要求支聯會提供資料，又認為警方以「有合理理由相信」為由並不足夠，也未有提供理據去解釋，是違反自然公原則，所以不會提供警方要求的任何資料。

另外，特首林鄭月娥在今早指，港區國安法實施後，必須有法必用，強調執法部門依法辦事。她又認為，倘有人認為作為公民社會一員，便毋須遵守法律，是完全錯誤的觀念，批評有人鼓吹錯誤觀念，影響不少青年人，她對此強烈譴責，強調每個公民社會的人都要守法，不能再鼓吹「違法達義」的歪理。

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責任編輯：陳宛彤