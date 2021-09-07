  • 33°C
香港時間 : 2021907日 (週二) 15:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】支聯會赴警察總部交信　稱警方要求無合法基礎

政治 15:44 2021/09/07

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

支聯會今日到警察總部，回應警方早前的信件。（支聯會Facebook）

警方國家安全處上月去信支聯會，稱有合理理由相信，支聯會為「外國代理人」，並要求提交資料。支聯會今日到警察總部遞交信件作回應，認為警方早前的信件，是沒有合法基礎，故不會提交資料。

支聯會在下午到警察總部遞交，5名常委的公開信，強調支聯會並非「外國代理人」，故警務處處長無權要求支聯會提供資料，又認為警方以「有合理理由相信」為由並不足夠，也未有提供理據去解釋，是違反自然公原則，所以不會提供警方要求的任何資料。

另外，特首林鄭月娥在今早指，港區國安法實施後，必須有法必用，強調執法部門依法辦事。她又認為，倘有人認為作為公民社會一員，便毋須遵守法律，是完全錯誤的觀念，批評有人鼓吹錯誤觀念，影響不少青年人，她對此強烈譴責，強調每個公民社會的人都要守法，不能再鼓吹「違法達義」的歪理。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【港區國安法】被質疑屬「外國代理人」　支聯會接獲國安處信件要求提交資料
16:42 2021/08/25
【港區國安法】被質疑屬「外國代理人」　支聯會接獲國安處信件要求提交資料
【港區國安法】支聯會拒向國安處提供資料　9.25召開特別會員大會決解散議案
13:06 2021/09/05
【港區國安法】支聯會拒向國安處提供資料　9.25召開特別會員大會決解散議案
【港區國安法】中聯辦批支聯會顛覆國家政權　形容其垮台是人心所向
17:13 2021/09/05
【港區國安法】中聯辦批支聯會顛覆國家政權　形容其垮台是人心所向

你可能感興趣

【港區國安法】被質疑屬「外國代理人」　支聯會接獲國安處信件要求提交資料
16:42 2021/08/25
【港區國安法】被質疑屬「外國代理人」　支聯會接獲國安處信件要求提交資料
【港區國安法】支聯會拒向國安處提供資料　9.25召開特別會員大會決解散議案
13:06 2021/09/05
【港區國安法】支聯會拒向國安處提供資料　9.25召開特別會員大會決解散議案
【港區國安法】中聯辦批支聯會顛覆國家政權　形容其垮台是人心所向
17:13 2021/09/05
【港區國安法】中聯辦批支聯會顛覆國家政權　形容其垮台是人心所向
政治 支聯會 港區國安法 香港 警務處 林鄭月娥

最高瀏覽

【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
10:49 2021/09/06
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
16:34 2021/09/06
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺
14:06 2021/09/06
【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺