【港澳藥械通】簡化外用中成藥內地註冊銷售程序　中藥界讚商機無限

▲ 李應生（左）稱，香港製造中成藥質素有保證，會繼續積極爭取內服中成藥進入內地市場。（林曉君攝）

廣東省近日宣布，簡化藥油、藥膏等本港傳統外用中成藥在內地註冊審批程序，成功獲審批的中成藥可在大灣區銷售。全國人大代表李應生估計，若文件齊全者，最快10月可通過審批。中藥界則形容「商機無限」，估計單是大灣區市場，一年已可增加3至5成的生意額。

自由黨立法會議員邵家輝等人今與傳媒茶聚時指，過去中成藥在香港申請銷售審批要用幾年時間，認為進入內地要再進行測試是重複程序。

身兼香港中醫中藥界總會會長的李應生亦形容是「勞民傷財」。李應生估計，首批有10多隻外用中成藥通過審批，如文件齊全，首批申請者最快可於10月完成。他表示，今次放寬未包括內服中成藥是因為外用中成藥較內服中成藥風險低，「最多只是敏感、紅腫」，但他相信香港製造中成藥質素有保證，強調會繼續積極爭取內服中成藥進入內地市場。

香港中華製藥總商會理事長呂偉強形容，製藥界商機無限，他稱，原本只預計可進入大灣區市場，現在料可獲擴大至全國市場，預計單是大灣區市場，一年已可增加3至5成生意額，「若市場擴大至全國，再翻多一倍或兩倍也不太難。」他續稱，現時本港藥油大約30元至50元有交易，進入內地市場後，售價會根據當地稅率等因素進行調節，相信不會差太大。

另外，內地容許本地中醫師到大灣區試點執業，首年香港有10個名額，澳門則有2個名額。李應生指出，過往香港中醫師如要到內地執業，要考慮客源、資金、配套等問題，但現在可到國內公營機構任職，除了有助消除上述顧慮之外，亦能多吸收經驗，擴闊視野，相信無論未來是繼續留在內地，還是回港發展，都有較好的發展。雖然薪金較本港低，但李應生指出，內地將為香港中醫師提供一系列福利，包括「五險一金」，以較低的價格租住房屋等，相信具吸引力。

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記者：林曉君