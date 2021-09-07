【機場三跑】跑道鋪設工程竣工　林鄭盼中央惠港措施陸續有來

▲ 機場三跑道鋪設工程竣工，林鄭盼中央惠港措施陸續有來。（林宇翔攝）

預計耗資1,415億的機場三跑道系統建造工程由2016年起展開，至今已完成跑道鋪設。行政長官林鄭月娥今日（7日）出席第三跑道舖設工程竣工典禮時指，現時立法會財委會撥款順暢，一年已撥2,800億元，以後特區政府不會再怕去立法會。

行政長官林鄭月娥今日（7日）出席第三跑道鋪設工程竣工典禮，她致辭時指，感謝機管局主席蘇澤光「願意幹事」，完成機場三跑工程。她又指，過去立法會的不斷拉布，令公務員很怕將撥款交去立法會，但此已成過去式，今年立法會財委會在1年內撥款2,800億元，相信以後特區政府不會再怕去立法會，所以想幹事的魄力會在香港重新出現。她又預告，中央支持香港發展的措施陸續有來。

▲ 第三跑道鋪設工程已經竣工。（林宇翔攝）

機管局主席蘇澤光則指，香港機場經歷了艱難的時期，但希望三跑於2022年啟用，會成為香港黎明的前奏。

雖然第三條跑道可於明年底啟用，但與之配套的T2客運廊則需2024年才啟用，期間旅客或回港市民在第三跑道落機後，需乘接駁交通工具返回一號客運大樓。

機管局三跑道項目管理副總監梁景然指，現時T2客運廊正進行地基及底部結構工程，雖然完整的客運廊需於2024年才啟用，但如旅遊復甦速度快，亦可將T2客運廊分階段啟用。

T2客運廊建成後，樓面面積將有約28.3萬平方米，設約63個停機位，除設有酒店和餐飲設施外，更會設有戶外庭園，供旅客觀景。

他又補充指，現時三跑項目並無超支超時，整體工程進度已完成逾50％。

機場三跑道系統的建造工程自2016年8月展開，工程造價約1,415億元。工程涵蓋不同部分，包括填海拓地約650公頃、建造第三條跑道、三跑道客運大樓、擴建現有二號客運大樓、興建新的旅客捷運系統及高速行李處理系統、改建現有北跑道等。

第三條跑道預計可在明年底啟用，之後需關閉並重新配置現有北跑道。整個三跑道系統預計可在2024年底全面運作。

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記者：陳梓蔚