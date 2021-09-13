傳統智慧教我們要積穀防饑，往後的退休日子方可過得愜意自在。問題來了，究竟要多少儲備才可以真正退而無憂？

從4%法則說起

若從學術理論出發，可參考由麻省理工大學學者William Bengen提出的「4%法則」，這法則指出只要每年從儲備中提取4%用作支付退休生活，理論上退休儲備可用上約30年。舉例，若每月退休支出2萬元，一年就是24萬元，所需退休儲備為600萬元（24萬元÷4%）。當然，「4%法則」只是個粗略推算退休儲備的計法。

「有」並不保證「足夠」

雖然你早已未雨綢繆，備妥由55歲至85歲三十年退休期使用的600萬元儲備，倘若壽比南山，能活到90歲，甚至100歲或更長壽，額外的退休費用將從何而來？究竟要多少退休儲備才足夠？這確實没有一個標準答案，只因在計算退休儲備的方程式裡，永遠存在「壽命」這個無法準確預料的「未知之數」，因此，退休儲備「有」並不保證「足夠」。

用「已知」對沖「未知」

環顧市場專為退休規劃而設的金融理財工具之中，年金是個理想的選擇。年金計劃大致可分為「限期年金」及「終身年金」。「限期年金」計劃只在指定期內派發年金，一般為10年、20年不等；而「終身年金」計劃的年金則無限期派發，所領取的年金是具持續性的「已知之數」，可一直「月月有糧出」，直至百年歸老。因此，「終身年金」是完美解決長壽這「未知之數」的零死角退休規劃方案。

▲ 退休後仍月月有「糧」出，自然可盡享精彩人生。

三大要訣選年金

精明選擇年金的三大要訣就是：穩、長、多。年金保單必須具「穩」定的財富增長優勢。作為本地市場的年金始祖，萬通保險的終身年金儲蓄計劃除有「真年金」的美譽，於過去10年，基本派息率一直穩定維持每年4%。要有效對沖「人還在、錢沒了」的財務風險，「長」享「長」有的「真年金」，就是完美答案。而收取年金方式的選擇越「多」，才可全面配合個人化的退休需要。「萬通終身年金」提供多達11款多元化收取年金方式的選擇，為市場之冠，包括可供夫婦共享的年金選擇，即使配偶其中一人身故，在世的另一人仍可繼續收取年金，直至離世；危疾雙倍年金選擇則保障受保人於年金期不幸確診癌症、心臟病、腎衰竭或中風等危疾，年金金額會以雙倍給付；而年金金額定期遞增的選擇，則有助對沖通脹。

點止年金咁簡單

全面及創新的「萬通終身年金」，除照顧個人退休的需要，更提供自主資產分配的靈活彈性，選擇將年金保單所累積的現金價值全數或部分轉換為終身年金；此外，亦可更改保單受保人，將財富直接透過年金保單無限傳承後人，代代享年金。無限期的「萬通終身年金」讓你享受無限精彩人生，充滿信心地擁有「未來在我手」的安全感。

▲ 結合退休保障與財富傳承，令你安枕無憂。

有關萬通終身年金的詳情，請瀏覽： https://bit.ly/3kzKx9l

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