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【放棄葡籍】混血兒肥媽有意學習謝霆鋒　考慮棄葡籍：中國籍有保障有福利

娛樂 16:44 2021/09/07

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混血兒肥媽有學習謝霆鋒，考慮棄葡籍：「中國籍有保障有福利。」

從小在家人的安排而入籍加拿大的謝霆鋒，近日受訪揚言已申請退掉加拿大籍。中葡混血的藝人肥媽（Maria Cordero）今日（9月7日）接受傳媒訪問也表示，有意仿傚霆鋒放棄葡籍，並解釋指：「中國籍有保障。」

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（Facebook圖片）

霆鋒申請棄加籍

事因謝霆鋒日前接受中央電視台訪問，揚言正在申請退掉加拿大國籍，由此引起娛圈以至網上討論。霆鋒當時在節目表示：

因為我是在香港出生，所以我本來就是一個中國人，其實我也在退掉加拿大國籍，已經在申請了，所以說美食也好、音樂也好、動作電影也好，就真的覺得自己有這個心，或者是這個責任感，去把咱們祖國這麼好的東西傳播給全世界。

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（Facebook圖片）

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以霆鋒為榜樣

在疫情前不時北上消遣的肥媽，其父是葡萄牙人，肥媽母親則是華人，混血兒身份的她為香港長大的在澳門土生葡人，擁有葡萄牙國籍。不過肥媽先後接受媒體訪問表示，有留意近日盛傳的娛圈「限籍令」，自己亦有意仿傚謝霆鋒放棄外國籍。

同場加映：ERROR專訪

肥媽表示，如果藝人要上内地工作，取消外國國籍是正確的行為，並表示相信其他藝人亦會陸續仿效謝霆鋒取消外國國籍：「除非你說真的不喜歡賺這個錢，不喜歡在這裡住。你在這裡住，當然是持中國籍，中國籍有保障，有保險、有勞保、有福利，住哪個國家就取那個國家的福利。」

她又表示，如果要在葡籍和中國籍之間一定會選擇後者，並指自己對中國人的身份感到驕傲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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