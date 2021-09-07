陀住B重返校園做旁聽生 　陳嘉寶望為BB作胎教：給小朋友一個好榜樣

▲ 陳嘉寶趁有空檔去進修增值。

陳嘉寶（Anjaylia）跟初戀男友黃頌祈（Epaphras）於2017年結婚，先後誕下大女兒Hosanna與細女Eliana，7月尾Anjaylia於社交平台宣佈懷上第三胎，三年抱三，一圓組織大家庭的願望。

Anjaylia的預產期於年底，她亦珍惜寶貴的時間，做自己喜歡的事，稍後會上一個有關寫作的課程，當旁聽生，初試大肚返學的滋味。

她笑說：「大住個肚去大學上堂，外國就見好多，我就未試過，都幾得意呀！學習多些東西是好開心、好期待。完美地諗讀完個課程就可以生B，接著就坐月，之後又看看新學期有冇機會可以再讀。趁住有時間就選擇自己喜歡做的事，追求夢想，給小朋友一個教材、一個好榜樣。」

▲ 陳嘉寶趁有空檔去進修增值→

對於迎接家庭新成員，Anjaylia既開心又興奮，加上懷孕期十分舒服，多個月變成了「大食媽媽」，加上Anjaylia的媽媽與奶奶親身主理愛心養胎料理與湯水，令Anjaylia增磅不少，最近連醫生也建議她不宜過量飲食。

Anjaylia說：「其實三胎都佗得好舒服，今胎亦沒有特別反應，只是胃口大了和變胖，醫生都跟我說，以我的身形，不應該食太多，因為怕生唔出，BB太大怕我分娩時辛苦，我反而要留意食量。」

▲ 陳嘉寶7月尾宣佈懷上第三胎。

最近家中正進行裝修，兩女又分別開始上學，同時耍兼顧工作，Anjaylia也處理得頭頭是道。

她說：「我依然繼續work life balance，兩個女都要返學，要一路跟住大女的功課，這兩星期又要開始計劃幫細女報學前班，自己又一路從事寫作工作。其實此刻佗住BB還輕鬆，出世後反而要放好多時間，我經常覺得做媽咪，佗住BB的時候是最方便，生了就有排搞，所以趁現在會繼續做。」

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