【回饋社會】IT諮詢公司Accenture積極回饋社會　為初創社企提供無償諮詢服務應對疫情

近年世界企業講求企業社會責任（CSR），位列世界 500 強的 IT 諮詢公司埃森哲（Accenture）設立項目「Make a Difference」，為一眾初創企業提供提供無償的企業諮詢服務支援。項目負責人、埃森哲戰略及諮詢經理劉摯諾表示，計劃有助企業應對新冠肺炎疫情下的挑戰及進行數碼轉型，同時可讓年輕員工利用自己的專業貢獻社會，從中得到啟發並找到在埃森哲工作的樂趣。

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實踐企業社會責任能提升企業的品牌效應，很多企業致力履行企業社會責任，並藉不同活動如老人院服務、清潔社區等方式貢獻社會。有別於以往的方式，埃森哲戰略及諮詢經理劉摯諾與其同事創立項目「Make a Difference」，透過為慈善及社會企業提供無償商業諮詢服務，包括商業模式革新、產品及服務數碼化、銷售及市場推廣策略設計、科技應用咨詢等。

劉摯諾提到，志願服務是企業文化的一部分，也是埃森哲履行企業責任的方式之一。從2019年起，埃森哲每年為全體員工提供8小時社區假期，以鼓勵員工參與社會創新和志願服務。他表示，其團隊一直構思可以舉辦甚麼貢獻社會，同時運用到自身專業及技能。適逢全球受到新冠肺炎疫情衝擊下，劉摯諾看到初創企業及社企正受到疫情的影響而變得有困難，

這些企業在疫情下難以做到市場推廣，又或者實體經濟受到影響下，或需要想辦法轉型。

決定計劃目標後，劉摯諾及團隊另一同事、埃森哲戰略及諮詢顧問陳嘉怡便向公司年輕或剛入職很短時間的的同事，以心理問卷的方式進行調查，發現反應很正面。

年輕同事希望在工作上收到使命感，並表示樂意參加計劃貢獻自己所長服務這些初創企業，再透過這些企業本身的業務貢獻社會。

「Make a Difference」計劃在2020年開始，至今年年中完成，計劃共收到約30多間企業的申請，最終劉摯諾團隊在分析報名者的公司理念、業務範行進行篩選，最終選擇當中的11間，並隨即了解他們需要解決的問題與同事本身擁有的技能進行配對。劉摯諾與陳嘉怡亦有參與其中，分別協助一間提供兒童服務開拓業務及有著不同國藉人士組成團隊的南非公司在香港推出手機應用程式。陳嘉怡表示，過程中看到很多參加今次計劃的同事多數為首年加入公司的分析師，對於能夠為他們找到自己加入公司的初心及方向，對此表示興奮及感動。

計劃很有意義，因能夠做到工作以外的事，並透過自己的專業貢獻到社會，過程亦帶給自己有很大的滿足感

劉摯諾則表示，「近年新一代年輕人被標籤為『廢青』，但其實只是他們需要的空間更大，並希望在工作上找到使命感」。他續指，「當他們願意投入的時候，便會自動自覺去做」。

展望將來，看到整個計劃反應非常正面，陳嘉怡表示或可能將這個計劃推展至埃森哲全球的其他區域，全球的埃森哲人才可以利用自己的專業為當地企業提供無償服務，從而貢獻社會。

本港初創機遇處處 劉摯諾提醒初創競爭大需想方法突圍而出

本地創科近年來不斷擴張，受惠於大灣區等不同政策下，香港目前有9間獨角獸企業，而截至去年初創企業數目約3,360間。風險投資基金在本港投資約100億元。劉摯諾表示，縱使香港擁有發展優勢，但另一角度是在香港很容易建立初創企業，變相需要更多策略突出自己。陳嘉怡則表示，近年初創企業的業務橫跨多個範疇，因此需要與不同行業建立網絡。

本港作為世界國際金融中心之一，加上國家「十四五」規劃及粵港澳大灣區發展等政策下，香港創科生態環境及優勢可算是獨天獨厚。劉摯諾指，香港能夠接駁到世界及內地，能匯聚到龐大的人才庫及網絡。

然而，香港成立初創公司僅需要少量資源及有著理念便能成事，但對劉摯諾而言，太易成立初創公司對於成立公司者並非好事，「在香港成立初創很簡單，但換角度而言就是檻較低，變相競爭很大，因此要想方法突圍而出」。

另一方面，就算理念再好，不能執行也是無所用外，亦有時理念源於自尋煩惱。過往為很多初創比賽及計劃擔任顧問的劉摯諾表示，很多初創很多時會透過製造問題而合理化自己成立初創的目的，「他們很多時認為自己成立初創是要解決問題，但所謂的問題其實是自己建構出來」。

對於現時初創公司的理念橫跨不同層面及範疇，如教育可以與電商、物流等結合等，陳嘉怡則認為現時初創業務大部分都是涵蓋不同範疇，所以她寄語開設初創公司人士應擴闊自己的人際網絡，「不能只看自己，亦要看周邊的合作伙伴及建立強大人際網絡」。

建立強大網絡後便可於不同伙伴合作，並共享到更多價值，便能為社會共創更多價值。

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記者：曾卓鋒