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【生活智慧】T恤洗得多領口鬆掉變形　洗衣達人教3招還原靚衫

親子 16:51 2021/09/07

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洗衣達人教3招將變鬆領口還原。

T恤穿著方便，但洗得多領口會開始變鬆。但原來只需3個簡單步驟，就可以將T恤還原變成新衫一樣。加上用正確的方法晾衫，便能延長T恤壽命，既能省錢又能減少浪費，一舉兩得。

T恤洗得多領口容易變鬆。（影片截圖）

日本一位洗衣專家，在電視節目中分享T恤領口變鬆的問題，他解釋由於洗好的棉質T恤吸入了大量水分，當晾衫時掛在衣架上，衣物中水分的重量加上引力，會將T恤向下拉，因此令領口變形。

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晾衫時衣物中水分的重量加上引力，將T恤向下拉導致領口變形。（影片截圖）

點擊查看3個步驟將T恤還原：

    點擊圖片放大
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1. 將領口摺成波浪狀再浸冰水

首先將T恤領口摺成波浪形狀，再將領口位置浸泡在冰水中，這目的是令布料纖維收縮。然後用捏飯團的方式，將領口的水分擠出。

2. 用手由下而上推平領口

將T恤放平後，一隻手按著領口下方，再用另一隻手由下而上將領口推平，重覆以上動作幾次。

3. 用熨斗垂直燙領口

用熨斗由下而上將領口燙平，燙至微濕便可。最後將T恤平放晾乾，不要掛在衣架上晾曬。

用兩個衣架晾T恤能避免領口變形。（影片截圖）

洗衣達人還提供一個晾衫貼士，就是利用多一個衣架，將T恤的下半截平放晾乾，讓衣物中水分的重量平均分佈，避免拉扯變形。

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責任編輯︰王明芳

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