【STEM教育】全港小學生運算思維比賽得獎公布　英皇書院同學會小學第二校開發智能門鎖奪冠

▲ 英皇書院同學會小學第二校參賽隊伍《英二Intelligent》勇奪App Inventor組別冠軍。（大會提供相片）

小學生學習編程是大勢所趨，日常學習逐漸融入運算思維。「賽馬會運算思維教育」計劃（CoolThink@JC）舉辦的「全港小學生運算思維比賽2021」踏入第五屆，總決賽已於8月29日在香港教育大學舉行，當中英皇書院同學會小學第二校及保良局志豪小學分別奪得App Inventor組別及Scratch組別冠軍。

今年的「全港小學生運算思維比賽」已是第五年舉辦，比賽由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的CoolThink@JC舉辦，對象為全港小學四至六年級學生，目的是推動運算思維教育，鼓勵學生透過編程解決生活難題或滿足學習需要，激發學生對運算思維的認識，提升相關能力，並有助提升創意及創造力。

今年比賽吸引超過200隊來自多間小學的隊伍報名參加，40隊脫穎而出進入決賽，其中8隊更獲選入總決賽角逐冠、亞及季軍等20個獎項。比賽今年特別新增「最佳學科應用獎」，旨在推動將編程融入學科學習，全方位普及運算思維教育。

▲ 保良局志豪小學參賽隊伍《Brain Fit》勇奪Scratch組別冠軍，由香港賽馬會慈善事務部主管（基金主導項目）梁淑儀女士頒獎。（大會提供相片）

經過評審委員會評選後，各獎項得主順利誕生，英皇書院同學會小學第二校參賽隊伍《英二Intelligent》勇奪App Inventor組別冠軍，3位隊員設計「安心出門」智能門鎖，通過辨識功能觀察大門情況並通知用戶，大大提高家居安全性。

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而保良局志豪小學參賽隊伍《Brain Fit》勇奪Scratch組別冠軍，其開發的「Brain Fit」遊戲程式，目的是提升用家學習乘數表興趣，遊戲特意加入音樂元素，以森林故事為主題，配以可愛動物做主角，加上繽紛色彩吸引用家。此外，「Brain Fit」根據用家的學習進度自訂答題，讓學習進度因應個人能力逐步提升，同時加入體感遊戲，提升學習興趣和鼓勵運動習慣。

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另外，奪得最佳學科應用獎（App Inventor）的保良局陸慶濤小學《Star Tech》隊伍研發「識廣識講」程式，透過中文科所學的詞彙文法，以遊戲形式吸引新來港人士循序漸進地學習廣東話讀音與讀寫中文。遊戲全面介紹香港特色的地標、食物、節日、潮語和俚語等資訊，令用家從不同角度認識香港文化，寓學習於編程遊戲。

而受疫情啟發，瑪利曼小學《社交距離冇難度》3位學生也特意設計「抗疫手帶」，裝置測試用家的距離少於某個標準時，裝置就會發出提醒，並在他們持續違反社交距離時通知校方，避免疫情於校園爆發。

擔任最終評審委員會主席的香港教育大學校長張仁良教授，對參賽者的投入及作品質素表示欣賞及超出預期：「今年比賽縱然受到疫情影響，仍吸引212隊參賽的隊伍，較上屆參與隊伍數目多逾一倍，足見學界對運算思維教育愈趨重視。同學們的作品反映出運算思維教育的進步，相信香港教師以及學生有能力於數碼時代中捉緊發展機遇。」

他亦樂見學生將編程融入學科學習當中，做到活學活用；並寄望未來可普及運算思維教育，將之推展至更多學校。

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責任編輯︰林綺玲