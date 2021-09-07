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【前海擴區】林鄭稱為經濟提供更大動力　陳茂波指前海與港錯位發展

政治 16:36 2021/09/07

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林鄭月娥稱，前海擴區會為香港經濟，提供更大動力。（馮漢柱攝）

國務院昨日發布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海合作區擴區7倍至約120平方公里。特首林鄭月娥稱，前海往後一定能為香港的專業服務提供者，提供更多的機遇，為香港的經濟提供更大的動力。

林鄭月娥指，過去10年有超過1.15萬家香港企業，在前海落戶，也有青年創業基地在前海發展，現時前海能夠擴區，給予的腹地更大。她強調，港府會很積極、進取、主動地，參與前海建設方案。

她又提到橫琴方案，稱同樣為港帶來很多機遇，因港珠澳大橋的連繫，拉近了香港與澳門、香港與珠海和橫琴的距離，而香港國際機場與珠海機場亦會進入全面合作階段。

另外，財政司司長陳茂波則指，前海和香港是錯位發展。他以金融為例，稱金融市場瞬息萬變，風險管理很重要，香港有一定優勢，而且香港市場面對的是國際投資者和國際資金。

陳茂波又指，香港要不斷努力提升自己，在全球保持領先地位，港府會與金融相關部門，齊心合力，為香港未來的金融中心地位發展作出戰略考量，亦有一些具體的政策部署。

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責任編輯：陳宛彤

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