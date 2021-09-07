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【減肥大作戰】16款日式丼飯麵熱量大比拼　營養師教避開致肥陷阱

健康 17:18 2021/09/07

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營養師梁凱宜（Hayley）比較16款日式丼飯、拉麵的卡路里。

疫情下久久未能到日本旅行，不少港人都會心思思想吃日本美食，一解「思鄉」之愁。許多人以為日本料理較清淡，不易致肥，Helpthy Wellness Center首席營養師梁凱宜（Hayley）早前就比較16款日式丼飯、拉麵的熱量，當中有些一碗就含超過900卡路里，各位減肥人士要留意。

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上述各款丼飯、拉麵中，以咖喱炸蝦丼的熱量為最高，一碗就有960kcal，其次是吉列豬扒丼，有950kcal。而粉麵當中，就以豚骨叉燒拉麵的熱量最高，一碗有865kcal。

要避開致肥陷阱，可以選擇較低卡的丼飯，包括三文魚籽丼（628kcal）、三文魚丼（625kcal）、海膽丼（620kcal）及什錦刺身丼（500kcal）。

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文章內容獲「Eat With Hayley - 營養師Hayley Leung」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊

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