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【練琴苦況】6歲男童喊住練琴畫面淒慘　虎媽不准停︰就算喊都要練完

育兒經 17:38 2021/09/07

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內地一名約6歲的男童邊喊邊練鋼琴，畫面相當淒慘。

不少小朋友平日上學外，還要補習、參加課外活動、上興趣班等，日程排得密密麻麻，可能比大人更忙。近日內地瘋傳一段影片，一名年約6歲的男童邊喊邊練鋼琴，畫面相當淒慘，而媽媽雖然眼見兒子練琴落淚，仍要他練完為止。

綜合內地傳媒報道，日前網上傳出一段短短約20秒的影片，當中可見一名6歲左右的男童沒穿上衣，坐在鋼琴前哭著練琴。男童時而抽泣，時而放聲大哭，表情看起來非常痛苦。雖然他哭得很慘，但他不忘看琴譜，左手也不停地彈琴。

聲淚俱下仍繼續練琴

據知男童來自吉林長春，影片由他的媽媽拍攝。男童學習鋼琴不足一年，每日放學後，晚上花一至兩小時練琴。媽媽指出，當兒子遇上新的曲目，又或不會彈的樂曲時，他就表現得很抗拒，甚至一邊彈一邊哭。

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媽媽稱兒子為了逃避練琴，戲特別多，不過現在已經進步了，因為他知道即使哭也要繼續練琴。她對兒子有要求和堅持︰

就算哭，也必須要練完才行。

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網民︰慘過貝多芬首曲

這段影片在網上瘋傳，有曾學琴的過來人坦言，勾起他們小時候練琴的痛苦回憶，也不禁為男童感到心疼。有網民留言，「小時候練琴彈錯就被打，根本就是被打哭的」、「我小時候也是邊哭邊練琴，真的是被迫出來的。」可是有網民認為男童聲淚俱下的激動反應很可笑，嘲笑他慘過貝多芬的樂曲。

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責任編輯：王明芳

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