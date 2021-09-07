【港區國安法】支聯會拒交資料　鄧炳強：必定會追究

▲ 鄧炳強稱，若有人不根據港區國安法提交資料，會很快採取執法行動。（林曉君攝）

對於支聯會拒向警方國安處提交資料，保安局局長鄧炳強指出，任何人如不根據，港區國安法43條實施細則附表5的要求提交資料，必定會追究，強調會很快採取執法行動。

鄧炳強下午在立法會見記者時指出，所謂「外國代理人」是指，收取外國政治團體的金錢贊助，為這些外國團體利益進行活動。他指，由於不排除日後會進行刑事檢控，所以不方便講太多詳情，但提醒如果任何人不依法提交資料，會採取跟進法律行動，「而且這個跟進行動會好快、好迅速、好有效率。」

鄧炳強又主動提到，有正被還押或在囚人士聯同監獄外的人在監獄建立勢力，從而危害國家安全。鄧炳強指，他們用幾個方法，包括通風報信，「他們會利用不同身份，包括神職人員、議員等進行探訪和危害國安有關的人，從而到處傳遞消息，通風報信」，亦會在監獄延續抗爭。

鄧指，留意到「612人道基金」等組織，寄信給因「黑暴」而被羈押的在囚人士，呼籲他們繼續抗爭，直言嚴重影響更生計劃，「在監房散播危害國家安全的種子及製造特權。」

他又補充，有人將物品如髮夾、朱古力，運進監獄後，利用這些物品建立特權，在裡面招攬追隨者，利用特權的影響力，令監獄中人受到影響，從而更加憎恨港股和中央，繼而危害國家安全。

他續指，監獄存在裏應外合的行為，包括有組織派人探訪後，將在囚者的煽動性說話向外宣揚，組織亦透過送進物品，壟斷監獄的物品供應，斂財之餘亦製造特權。他強調，懲教署是更生的地方，如有人刻意不讓他們更生，還呼籲他們繼續抗爭，好明顯和更生理念背道而馳。

另外，警方嚴厲讉責，有團體再次公然表示，不會遵從法定要求提交資料，強調若未依時提交資料，可處罰款10萬元及監禁半年，相關人士和團體將要承擔法律責任，警方必定依法跟進。

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記者：林曉君