【網購陷阱】港爸拆淘寶包裝後無洗手進食全日肚屙　業內人士：劣質包裝含二噁英可致癌

▲ 一名港爸拆淘寶包裝後無清潔雙手就進食，結果肚瀉一整天。

不少人都有網購習慣，日前就有一名港爸拆淘寶包裝後，在無清潔雙手的情形下，徒手拿起食物放入口，結果肚瀉一整天。其實內地傳媒曾報道，快遞的膠袋原料多為來歷不明的垃圾造成的「回收料」，潛藏重金屬、二噁英、病毒、細菌感染物等，可令人體產生過敏反應，甚至增加致癌風險。

有網民日前在Facebook群組「我老公好俹簁（乸西）導致老婆崩潰關注組」分享一則帖文，指有港爸在拆淘寶包裝後，未有洗手就拿食物進食，結果肚屙了一整天，甚至表示「痛到標冷汗」，引發不少網民熱烈討論。

▲ （圖片來源：Facebook群組「我老公好俹簁（乸西）導致老婆崩潰關注組」）

點擊下圖睇網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

內地媒體《人民網》曾報道，快遞膠袋原料是包括回收料、全新料及環保料，其中成本最低的「回收料」為最多廠家選用，而來源卻難以追溯。

有業內人士指出，不合規格的回收料，部分來源是醫療和化工垃圾，潛藏重金屬、二噁英、病毒、細菌感染物等，均對人體有危害。

最新影片：【活得健康啲】揀錯書包易令學童寒背 脊醫4招教你揀好書包

恐致特殊過敏 增患癌風險

皮膚科專科醫生侯鈞翔指出，塑化劑、添加劑、甲醛、二噁英、重金屬等物質在回收物料中很常見，可令人體產生特殊過敏，導致過敏皮膚、生瘡、更增加致癌風險、甚至影響小孩的性器官發育。這些物質更可在生態鏈中停留幾十年，影響人體神經細胞、生殖器官發展等，造成神經中毒、畸胎等。

順豐速運就曾回應指，他們的快遞包裝袋由採購供應中心嚴格審核的固定供應商所提供，膠袋原料是全新物料，並非採用回收料製造。

因此網購時，奉勸各位選擇有保證的速遞公司，而在觸碰包裝袋後應徹底洗手。

最新影片：【湊得輕鬆啲】蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍 女拔小師妹陳劭藍成後起之秀

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣