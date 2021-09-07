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【倫常悲劇】兒子疑心臟病發死　逾百歲母無人照顧喪命　社署正聯絡家人協助

社會 16:55 2021/09/07

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疑子猝死母不能自理同喪命，社署正聯絡死者家人提供協助。（曾秋文攝）

昨日（6日）上水寶石湖邨11樓一單位發生一宗雙屍悲劇，寶石湖邨碧玉樓保安員報案，稱巡樓時發現涉事單位傳出異味。消防接報到場破門入屋，發現屋內兩名男女昏迷，救護員到場證實他們已死去多時，兩人屍體發脹及傳出臭味。

據了解，二人為母子關係，母親103歲，兒子59歲，警方表示初步沒有可疑、單位正常不凌亂、沒有燒炭痕跡，已找到男死者1名親友協助調查。

根據現場消息透露，男死者已離婚亦沒有子女，並與母親同住上址單位約一年。男死者有心藏病紀錄、曾有暈低紀錄 ，警方根據現場環境估計，不排除兒子心藏病發失救致死，留下不能自理的母親，最終兩人先後離世。至於兩人確實死因，需要剖屍作進一步確認。

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現場單位1102室，附近街坊表示男死者很孝順，經常推坐著輪椅的母親到樓下餐廳用膳，而母親進食時需要兒子餵食。

2名死者遺體晚上8時半由忤工抬走，3名女親友到場協助調查 。

社署回覆查詢指，涉事家庭並非社署社工的跟進個案，而社署社工正嘗試聯絡死者家人，為他們提供情緒支援和其他所需的協助。

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記者：曾秋文、李榮忠

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