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【新冠肺炎】8旬染疫翁危殆及嚴重逾7個月　今情況終轉穩定

社會 16:59 2021/09/07

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8旬染疫翁危殆及嚴重逾7個月，今情況終轉穩定（資料圖片）

新冠肺炎襲港逾年，至今共錄12,129宗確診個案，其中第9907宗，今年1月22日確診的82歲翁，留醫近8個月後，今（7日）情況終由嚴重轉為穩定，他1月23日確診入院時情況危殆，約4個月後至5月24日起轉為嚴重。

翻查紀錄，該名82歲翁於1月22日確診，1月16日出現病徵，其居於旺角上海街678號。

醫管局表示，截至今日（7日）上午9時，過去24小時共有4名確診病人出院，至今共有11,825名確診或疑似病人康復出院，仍有共有51名確診病人留醫，全部情況穩定。目前公立醫院已啟用568間負壓病房，合共1,053張負壓病床。

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記者：鄧凱文

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