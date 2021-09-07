【死因研訊】時昌助理經理指事後已改動走廊闊度  惟大部份迷你倉仍未改動

▲ 時昌時任助理物業經理呂國榮今午續作供。林宇翔攝

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉大火，導致兩名消防員殉職，死因研訊今（7日）續。時昌助理物業經理呂國榮今午續作供，在消防處的代表律師查問下，呂指事發後時昌依照消防指引，將位於青衣及新蒲崗的迷你倉，部分走廊已改成2.4米闊，惟他承認大部分迷你倉都未作改動。

消防處的代表律師查問時昌助理物業經理呂國榮，不報警是否因考慮到時昌的聲譽，呂否認，他指理解當時細火，他沒有吩咐下屬黃家晉報警，但亦無阻止他報警。呂被問及作為時昌領導人，其處理方式是否輕率，他回應「咁作為領導人唔可以理解錯咩？理解錯就係輕率？」

呂確認迷你倉內設有消防喉轆，但不知道可否伸延至各個儲物倉，他亦確認倉內沒有出入記錄系統，職員不會知悉有多少人進出。對於倉內劃分為301個出租儲物倉，呂表示沒有統計過。

呂又指知道業主恒隆有定期進行火警演習，就恒隆的代表律師指出，時昌沒有參與演習，呂表示不知道。

呂指當裝修公司完成工程後，他未曾詢問迷你倉是否符合《消防條例》及《建築物條例》，亦不知道其下屬黃家晉有否聘請消防承辦商。

兩名死者為高級消防隊長張耀升（30歲）及消防隊目許志傑（37歲）。2016年6月21日牛頭角淘大工業村第一座3樓「時昌迷你倉」發生火警，焚燒約140小時，兩人曾協助救援，分別在同月21日及23日殉職。

聆訊明(8日)續。

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記者：陳卓欣