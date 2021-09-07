鍾嘉欣美國開騷獲老公女兒支持　鄭俊弘透露返港拍攝《法證先鋒V》

▲ 鍾嘉欣鄭俊弘成疫情後首在美國開騷亞洲歌手。

幸福滿瀉的鍾嘉欣和剛渡完蜜月旅行的鄭俊弘，成為疫情後第一個在美國開演唱會的亞洲歌手，日後舉行演唱會全場爆滿，非常熱鬧。

談及演出感受，嘉欣指很開心和榮幸能夠成為成為第一位在美國開演唱會的藝人：「覺得現場觀眾反應非常熱情，非常感動，可能因為已經接近兩年沒機會現場睇演唱會，這個機會難能可貴，可以做現場演出是一件非常艱難的事，所以都非常珍惜這次跟觀眾近距離接觸的機會。」

▲ 她慶幸有演出機會。

今次嘉欣放下老公及兩個小朋友到外地演出，嘉欣指當然非常掛念家人，但今次反而是丈夫和仔女非常鼓勵，覺得是一個很難得演出機會。

被問孩子有沒有看過她現場演出，嘉欣稱因為每次在溫哥華演出都會帶子女出， 女兒也有問她為何那麼多人找媽媽影相，因此估到她一定是演員或歌星。

同場加映：ERROR訪問

演出期間歌迷不斷問嘉欣何時再有新歌和電視劇? 嘉欣回答有待疫情過後，可以返香港演出，之前已拍的電視劇《星空下的仁醫》主題曲將會是由她主唱，所以希望可以好快讓大家欣賞她的新作品。

▲ 嘉欣唱出不少代表作。

鄭俊弘被問今次演出能夠帶太太一齊出席，是否很幸福，他說能夠藉今次機會和太太一起度蜜月，是非常難能可貴，很多謝大會能夠給他機會演出，順道帶太太旅遊。

Fred又說回港後先隔離21日便要立即進入劇組拍攝新《法證先鋒》，所以行程會相當緊湊。

▲ Fred今次跟太太一同赴美。

原來他跟鍾嘉欣很多年之前，已經在電視籌款節目內合唱演出，但演唱會合作今次真是第一次，故都希望未來有更多合作機會。

