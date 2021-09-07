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民主黨月底開會決定是否參選立會　袁海文：容許以個人名義參選做法不誠實

政治 17:26 2021/09/07

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劉慧卿（左）表示，無論民主黨決定會否參加12月的立法會選舉，未來亦會繼續扎根社會。

民主黨黨將於本月26日召開特別會員大會，決定是否參與12月的立法會選舉。該黨區議員袁海文認為，若民主黨決定不參選，但同時容許黨員參選，屬「不誠實」做法。

中央修改香港選舉制度後，民主黨何去何從備受關注。全國僑聯副主席盧文端日前在報章撰文，指若民主黨不容許黨員參選，將有機會觸犯《港區國安法》，形容死路一條。

袁海文今日出席一個網台節目時表示，即使民主黨對參選的黨員作出紀律處分，並不等於民主黨不容許黨員參選，批評盧文端將參選問題勾連國安元素，屬白色恐怖。

他又批評，盧文端「用法例逼使政黨參選」，做法「很奇怪」，但認為該黨應就其言論，尋求法律意見。

對於近日有人提出「中間路線」，即使民主黨開會決定不參選，亦可容許黨員以個人身份參選。袁海文認為，所謂的「第三條路」並不誠實，形容是「唔湯唔水」，直言有關做法比明確表明是否參選更差。

他指出，無論民主黨最終決定是否參選，都應向社會交代相關理據。

同場的民主黨前主席劉慧卿則強調，民主黨月底舉行的會員大會，只會決定是否參加12月的立法會選舉，而並非決定日後是否參選。她指出，無論民主黨作出任何決定，未來將會繼續扎根社會。

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撰文 : 傅流螢

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