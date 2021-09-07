【完美笑容】SmileDirectClub慶祝成就超過150萬個笑容　限定免費派潤唇膏

▲ 笑容永久承諾Lifetime Smile Guarantee™ 更為顧客提供更自信、健康的笑容保障。(圖片由SmileDirectClub提供)

為慶祝SmileDirectClub已為全球超過150萬位顧客帶來自信的理想笑容，任何人士於9月15及16日親臨SmileShops，即可免費獲得SmileDirectClub潤唇膏乙個。

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遠程牙科技術指導進行療程

適用於輕微至中等程度的牙齒矯正

每組牙套都是度身訂造、緊貼牙齒及採用不含雙酚A（BPA free）塑膠，逐漸調整牙齒位置

牙套療程平均僅需4至6個月，每日佩戴牙套22小時

夜間牙套只需每晚連續帶10小時，可於酣睡時矯正牙齒，療程平均亦只需約10 個月

整個療程期間，SmileDirectClub的持牌牙醫或牙齒矯正科專科醫生將透過遠程牙科技術給予全程監督指導

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笑容永久承諾Lifetime Smile Guarantee™

30天退款保證。若在30天內認為療程不適合並決定不再繼續，可以獲得全額退款

網上報到系統Smile Check-ins™，讓大家定期登記其療程進度。若有任何疑問，專屬持牌牙醫會對牙套和療程進行調整，並免費提供一組新牙套

完成療程過後，若不滿意其效果，並達到每6個月訂購並定期配戴固定器的要求，SmileDirectClub會根據其需要每年提供最多一次矯齒療程跟進，無需支付任何額外費用。

活動詳情

日期 2021年9月15及16日（星期三及四） 時間 上午11時30分至晚上7時30分 地點 指定位於屈臣氏內的SmileShop包括: 1. 尖沙咀店：九龍尖沙咀漢口道 4-6 號騏生商業中心地下 2. 銅鑼灣店：香港銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心2樓 3. 旺角店：旺角彌敦道655號胡社生行地下及C1號舖（SmileShop位於1樓） 4. 觀塘店：九龍觀塘開源道79 號鱷魚恤中心地下 A 舖 5. 屯門店：新界屯門市廣場二樓 2100B-C & 2115-2122號 換領方法 親臨SmileShops並「 like」SmileDirectClub HK的Facebook專頁，以及「 share」任何有關慶祝 SmileDirectClub 成就150萬個笑容的Facebook帖子，再展示給現場職員即可免費獲得SmileDirectClub潤唇膏乙個。每人只限領取一個。

*各店休息日子不同，銅鑼灣、旺角及屯門分店將會於9月15日進行派發；而觀塘及尖沙咀分店將於9月16日進行派發。

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責任編緝：張懿慧