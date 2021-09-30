【Hello！校長】AI是教育大趨勢 蔡加敏：課程加入AI元素發掘孩子潛能

安基司國際幼兒園（滌濤山）早前斥資7位數字，在校園內增設創新科技實驗室。當中設有互動式投影系統，將影像投射至牆面及地板，學生可以透過觸摸牆面，玩串英文字、計數等的簡單遊戲。安基司教育集團執行校董兼行政總監蔡加敏，她認為AI同埋STEAM是現時教育大趨勢，未來世界會在資訊科技、工程同埋人工智能等多方面有突破性發展，幼稚園教育應該是為未來而做好準備，將AI同埋STEAM放入課程是必須的元素。

蔡加敏坦言，香港的教育雖然經常受到垢病，但事實上回望香港響亞太地區，香港教育是先進的，根據《泰晤士報大學》排名，香港大學、中文大學同埋科技大學等等都排在10名內。

而香港嘅中小學生響一啲世界性嘅測試都獲得好好嘅成績，例如PISA，所以我哋香港嘅小朋友係好聰明嘅，我哋係應該比一啲最好嘅教育佢哋，從而保持我哋香港在未來的競爭力。

現時不少學校都在課程中加入AI或Steam元素，蔡加敏表示非常認同，AI同埋STeam是現時教育大趨勢，將AI同埋STeam放入課程是必須。她指，很多人說香港是填鴨式教育，忽略小朋友嘅創意，亦都缺乏課堂嘅互動，令到學生嘅溝通能力大打折扣，創意無從發揮。

今時今日世界經已不一樣，我哋必須要比機會我哋學生嘅意念互相碰撞，溝通能力就更為重要，而創意亦都可以從此發揮得更好。

她特別提及，要迎接AI新世代小朋友，首先最重要培養小朋友良好性格，保持好奇心，讓小朋友用共通語言去溝通，培養探究能力。

以Steam為例，就係能夠發揮小朋友呢啲唔同方面嘅技能，響安基司，我哋用唔同嘅探究性學習，要小朋友自己去經歷，不但經歷成功，也經歷挫折和失敗，然後自我糾正，所學嘅知識先至會得以鞏固。

談到幼小教育的重要性，蔡加敏指小朋友剛剛去到學校接觸周邊世界，等於一張白紙，「我哋可以響佢呢張白紙上畫上彩虹，令到我哋嘅小朋友可以有正面嘅學習態度，讓佢哋對世界嘅好奇心樂於探索。」因此必須要建立學習平台例如Steam，令他們無限創意有機會加以發揮，發掘不同的潛能。

記者：鄺嫻