【專注力】麵包含防腐劑影響兒童專注力　營養師拆解4大「邪惡」添加劑

▲ 麵包中的防腐劑或影響兒童專注力。

不少小朋友愛吃麵包當早餐，但市面出售的包裝麵包多數含防腐劑，當中有4種添加劑最為「邪惡」，營養師則提醒，兒童長期食用含有「邪惡」添加劑的麵包，有機會出現急躁、不安及專注力不足的情況。

註冊營養師曾欣欣指出，不少人早餐以麵包果腹，事實上未必是健康選擇。她解釋，製作天然的麵包只需6種材料，根本不需加入任何添加劑，保存期較短。若麵包內含有防腐劑，目的只為延長保存期，她提醒：

好多人以為保存期愈久，就可以有多些時間食用，但保存愈久的麵包，可能代表它含有防腐劑，並非新鮮麵包。

留意4種添加劑

她又提醒，市民要小心選擇麥包，指某些生產商將含小麥量不多的麥包加上色素，令購買者以為是真正用小麥製成。麵包不是愈鬆軟愈好，因生產商可能加了添加劑才有鬆軟的效果，故市民購買前必須看清楚食物營養標籤。當中有4種添加劑市民最需要警愓：

1. 防腐劑E282（丙酸鈣 Calcium Propionate）

E282可抑制霉菌及其他微生物生長，但有指攝取丙酸鈣可能促使兒童行為問題。曾欣欣引述一份2002年的研究報告指，食物中的防腐劑或會導致兒童出現急躁、不安、注意力不集中、睡眠障礙等症狀；當研究人員剔除含防腐劑的食物後，兒童即回復正常情況。她又引述另一份2006年的動物研究，發現丙酸鈣或會誘發老鼠表現自閉症行為，故購買麵包時要留意清楚營養標籤。

2. 乳化劑 E471

主要功用是混合脂肪及水份，可令麵包變得鬆軟，延長麵包的保存期 。不過根據美國哈佛大學資料顯示，E471乳化劑多被界定為乳化劑。由於美國食品藥物管理局在2006年，要求食物製造商在包裝上列出食材脂肪的反式脂肪含量，但規定並不適用在乳化劑所含的脂肪，故E471所含的反式脂肪，不用顯示在食品標籤上。

3. 乳化劑 E481

通常作為麵粉團增強劑，讓出爐麵包不會縮小塌下，滿足消費者「抵食夾大件」的購物需要。

4. 乳化劑 E322

卵磷脂有助麵包中的脂肪乳化，令麵包的口感更佳，另外有助麵包保持濕潤，維持鬆軟，不過大豆卵磷脂或取材自基因改造的黃豆。

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提防熱量陷阱

英國註冊營養師潘仕寶指，除了留意防腐劑之外，亦要留意比較飽和脂肪、反式脂肪、糖及鈉的含量。她指部分麵包並非想像般清淡，會加入大量牛油、豬油、奶油及糖。糖尿病人不應選擇精製的碳水化合物，如白麵包。若是心血管疾病患者，要留意飽和脂肪、反式脂肪和鈉含量。

兩塊未切邊的白方包，熱量已差不多等於1碗飯，即約220千卡，如果以為「食麵包、唔食飯」可減肥，是大錯特錯。

部分人喜歡自製麵包，潘仕寶有4大建議：

1. 選用糙米麵粉、裸麥麵粉及全麥麵粉代替白麵粉，因可提升膳食纖維量；

2. 食油可選橄欖油及芥花籽油，因多數含不飽和脂肪；

3. 若想增加麵包甜味，可加入提子乾及紅莓乾等，減少落糖。

4. 麵包表面可加入合桃、亞麻籽、葵花籽、南瓜籽、燕麥及小麥胚芽等，提升口感及營養價值。

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責任編輯：王明芳