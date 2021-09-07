【充當新鮮肉】土瓜灣兩肉檔涉冰鮮肉充當新鮮肉　涉違食物業規例

▲ 圖示行動中檢獲的懷疑冰鮮肉。（政府新聞網圖片）

食物環境衞生署今日（7日）採取突擊行動，在土瓜灣九龍城道及落山道打擊懷疑以冰鮮肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店，共檢獲約270公斤懷疑冰鮮豬肉，並即時封存作進一步調查。



食環署人員在兩間持牌新鮮糧食店共檢獲約270公斤懷疑冰鮮豬肉，並即時封存作進一步調查，如有足夠證據，署方將會提出檢控。食環署人員並已就違反相關持牌條件向該兩間新鮮糧食店發出口頭警告。行動中，食環署亦就處所清潔狀況及放置未加掩蓋食物等涉嫌違反《食物業規例》的情況共向三間持牌新鮮糧食店負責人提出檢控。



發言人，任何人士未獲批簽而售賣冰鮮肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。本署會繼續密切監察零售層面出售的新鮮肉類及採取嚴厲執法行動，以保障食物安全及公眾健康。此外，如發現將冰鮮肉當作新鮮肉出售而違反持牌條件，本署會考慮取消有關新鮮糧食店牌照。

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責任編輯：郭詩詩