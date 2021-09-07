【滋擾法官】以電話及傳真騷擾法官　警拘57歲無業男涉藐視法庭

▲ 以電話及傳真騷擾法官，警拘57歲無業男涉藐視法庭。（曾秋文攝）

警方拘捕一名男子涉嫌以電話和傳真致電審理暴動案件的法官，透過語音系統致電每日最高達20次到政府和私人機構熱線，疑不滿法官在審訊暴動案的判刑。

港島總區刑事部署理警司謝子坤表示，自去年底涉及暴動和非法集結的案件陸續在法院審理，警方接獲法院報案，在去年10月至本年7月期間，有3位區域法院法官的辦公室電話，收到大量和重複的電話騷擾，經調查後懷疑有人不滿法官在有關案件的判刑，利用不同的電話號碼大量致電政府和私人機構熱線，要求傳真一些文件，並透過熱線的語言系統發給目標法官的辦公室電話號碼，來接收傳真文件，從而達到滋擾法官的目的。

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港島總區刑事部人員昨日(6日)鎖定一名目標男子，在觀塘其住所將該名57歲獨居無業男子拘捕，據稱被捕人有大學學歷，曾在補習社工作。他被控涉嫌「藐視法庭」和「電話滋擾」罪，行動中檢獲涉案手機和多張電話卡及用作紀錄法官資料的犯罪備忘錄，疑犯現正被扣查。

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記者：曾秋文