【大灣區融合】林健鋒倡讓打齊疫苗經貿者免檢疫往來　日設2,000至5,000個配額

▲ 林健鋒倡讓打齊疫苗經貿者免檢疫往來，每日設2,000至5,000個配額（資料圖片）

港府今（7日）宣布，由明日起會恢復回港易計劃，9月15日起實施來港易計劃，詳情請看：下一頁；行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示歡迎，認為有關措施可方便粵港澳三地居民公幹､探親以致旅遊等，但同時促請港府盡快推出健康碼，讓市民熟習使用，為日後粵港澳三地全面恢復往來做好準備。

隨著粵港澳積極推出大灣區發展，林健鋒建議在商務及恩恤層面設立「大灣區通道」，允許已接種兩劑疫苗及完成檢測的兩地經貿人士及有恩恤需要居民，能免隔離在區內往來，令兩地商務往來、探親看病以至旅遊皆可以逐步恢復，從而帶動經濟活動。

他又認為現時落實「大灣區通道」的條件已成熟，期望今年內可以促成其事。具體細節方面， 「大灣區通道」初期可設配額制度，例如每星期2,000至5,000個配額，並只限專車、以點對點方式停留特定地區，並設一至兩星期往返期間，行程中不可乘坐公共交通工具。

同場加映：【TOPick診症室】男士如廁2大習慣痔瘡惡化 醫生指用力不當可致流血劇痛

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文